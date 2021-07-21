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Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

21 Temmuz 2021 07:02

Şarkıcı Alişan'ın 3 haftadır yoğun bakımda tedavi gören kardeşi Selçuk Tektaş (41) hayatını kaybetti.

Koronavirüs’e yakalanan ve Sarıyer Maslak'ta tedavi gördüğü özel bir hastanede yoğun bakımda entübe edilen Selçuk Tektaş hayatını kaybetti.

Üzücü haberi şovmen Mehmet Ali Erbil, sosyal medya hesabından duyurdu. Selçuk Tektaş'ın yakınları hastaneye akın etti.

Alişan akrdeşinin ölümünü böyle duyurdu: Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık

Alişan, cenazenin detaylarını Instagram hesabından şöyle paylaştı:

“Canımın yarısını, kardeşimi, her şeyimi hakka uğurladık… Bugün öğle namazına müteakip, Teşvikiye Camii’nden kaldırılacaktır.”

alişanSelçuk Tektaşkoronavirüs
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