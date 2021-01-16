Selçuk Özdağ'dan Semih Yalçın'ın "Bu hareketin delisi çoktur" sözlerine yanıt: Delilerine çok güvenmesinler; bir akıllı, bin delinin hakkından gelir

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, uğradığı saldırı sonrası MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın "Bu hareketin delisi çoktur. Talimat falan dinlemezler" sözlerine "Hayırdır devletlular! siz ağa mısınız bey misiniz?" şeklinde yanıt verdi.

Özdağ'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"Camdan evlerde, sırça köşklerde oturanlar başkasının evine taş atarken “delilerine” çok güvenmesinler. Zira bir akıllı bin delinin hakkından gelir. Siz herkese her şeyi diyecekseniz ama başkaları size hep temenna mı sunacak? Hayırdır sn. devletlular! siz ağa mısınız bey misiniz?"

MHP'li Semih Yalçın ne demişti?

Semih Yalçın, Habertürk yazarı Nagehan Alçı'ya açıklamalarda bulunmuş; "Bu hareketin delisi çoktur Nagehan Hanım. Talimat falan dinlemezler... Bakın biz 80 öncesinin içinden geldik. Saldırı, şiddet bunları bizzat yaşamış ve çok acılar çekmiş insanlarız. Şiddet kesinlikle yanlış ve gayrimeşru bir yöntem. Bırakın böyle bir saldırının arkasında olmayı tamamen bu saldırının karşısındayım Nagehan Hanım." demişti.

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