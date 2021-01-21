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Politika

Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı

21 Ocak 2021 18:39

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ın saldırıya uğramasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında firari durumdaki 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Ne olmuştu? 

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, 15 Ocak’ta Ankara'daki evinin önünde 5 kişi tarafından saldırıya uğradı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerden 2'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise yapılan çalışmalara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine Başsavcılık, firari durumdaki 3 şüpheli için yakalama kararı çıkartılmasını talep etti. Ankara Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüpheli için "kasten yaralama" suçundan yakalama kararı çıkardı. (İHA)

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