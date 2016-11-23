Selçuk İnan ve Ayhan Akman arasındaki buzlar eridi

Selçuk İnan ve Ayhan Akman arasındaki buzlar yönetimin araya girmesiyle hemen eridi.

Selçuk İnan'ın özrü ile tatlıya bağlanan kriz bugün gözler önüne serildi.



amkspor'un haberine göre; antrenman sahasına çıkan Selçuk İnan, hocasının yanına giderek tokalaştı. Tecrübeli oyuncu Ayhan Akman ile de samimi görüntüler sergiledi.



Sneijder ise Selçuk’un yanına gelerek takım arkadaşına sarıldı ve iki kaptan aralarında bir sorun olmadığının mesajını verdi. Galatasaray, Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.