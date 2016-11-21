Oyuna alınmayan Selçuk İnan çılgına döndü!

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde olay çıktı.

Galatasaray’ın Hollandalı hocası Riekerink, Fenerbahçe karşısında 1-0 geride olduğu sırada 3. oyuncu değişikliği hakkını Cavanda’yı oyuna alarak kullandı.



Oyuna girmek isteyen Selçuk İnan, Jan Olde Riekerink’in son değişiklik hakkında da kendisini oyuna almaması üzerine çılgına döndü.



Oldukça sinirlenen tecrübeli futbolcu eşofmanlarını fırlattı. İnan, yardımcı hoca Ayhan Akman’la da bir süre tartıştı.