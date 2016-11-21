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Spor

Oyuna alınmayan Selçuk İnan çılgına döndü!

Tecrübeli futbolcu, yardımcı teknik direktör Ayhan Akman'la tartışma yaşadı

21 Kasım 2016 01:35

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılıların yedek kulübesinde olay çıktı.

Galatasaray’ın Hollandalı hocası Riekerink, Fenerbahçe karşısında 1-0 geride olduğu sırada 3. oyuncu değişikliği hakkını Cavanda’yı oyuna alarak kullandı.

Oyuna girmek isteyen Selçuk İnan, Jan Olde Riekerink’in son değişiklik hakkında da kendisini oyuna almaması üzerine çılgına döndü.

Oldukça sinirlenen tecrübeli futbolcu eşofmanlarını fırlattı. İnan, yardımcı hoca Ayhan Akman’la da bir süre tartıştı. 

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Selçuk İnanJan Olde RiekerinkAyhan Akman

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