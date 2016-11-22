T24 LogoT24 Logo
Spor

Sabri takım toplantısında Selçuk'u hedef aldı: Onlar da beni yemişti

Hakan Balta ve Yasin Öztekin'in, Selçuk İnan'a destek verdiği ileri sürüldü

22 Kasım 2016 12:01

Fenerbahçe yenilgisiyle Galatasaray'da Selçuk İnan krizi patlak verdi. Takımın yaptığı toplantıda, Sabri Sarıoğlu'nun, "Onlar da beni yemişti" dediği öne sürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink yönetimin onayıyla Ayhan Akman ile tartışan Selçuk İnan'a "İdmana gelme" dedi.

fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, kaptanı Selçuk İnan'ın aralarında olmadığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Sabri, tüm takım arkadaşları ve hocalarının önünde açıkça Selçuk'u hedef aldı.

Sabri, hiç unutmadığı Aysal dönemindeki kadro dışı bırakılmasına dönüp Selçuk için açtı ağzını yumdu gözünü ve "Onlar zaten daha önce beni de yemişti. Kadro dışı kalmamı sağlamışlardı" dedi.

Selçuk'un yerine Fenerbahçe derbisinde oynayan De Jong da, "Herkes yaptığı hatanın bedelini öder" dedi.

 

Hakan Balta: Ayıp oluyor

 

Oyuncular, soyunma odasında kaptanlarına yükleniyordu. İlk itiraz ise Hakan Balta'dan şu sözlerle geldi: "Siz ne diyorsunuz? Biz takımız. Selçuk 5 senedir burada, bu takımda. G.Saray'a neler kazandırdığını, neler kattığını bilmiyor musunuz? Selçuk'un yaptıklarını unuttunuz mu? Ayıp oluyor."

Yasin Öztekin de Hakan'a destek verdi ve benzer ifadeler kullandı.

ETİKETLER

Sabri SarıoğluSelçuk İnanHakan Balta

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24