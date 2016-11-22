Sabri takım toplantısında Selçuk'u hedef aldı: Onlar da beni yemişti

Fenerbahçe yenilgisiyle Galatasaray'da Selçuk İnan krizi patlak verdi. Takımın yaptığı toplantıda, Sabri Sarıoğlu'nun, "Onlar da beni yemişti" dediği öne sürüldü.

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink yönetimin onayıyla Ayhan Akman ile tartışan Selçuk İnan'a "İdmana gelme" dedi.



fotomaç'ın haberine göre; Galatasaray, kaptanı Selçuk İnan'ın aralarında olmadığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Sabri, tüm takım arkadaşları ve hocalarının önünde açıkça Selçuk'u hedef aldı.



Sabri, hiç unutmadığı Aysal dönemindeki kadro dışı bırakılmasına dönüp Selçuk için açtı ağzını yumdu gözünü ve "Onlar zaten daha önce beni de yemişti. Kadro dışı kalmamı sağlamışlardı" dedi.

Selçuk'un yerine Fenerbahçe derbisinde oynayan De Jong da, "Herkes yaptığı hatanın bedelini öder" dedi.

Hakan Balta: Ayıp oluyor

Oyuncular, soyunma odasında kaptanlarına yükleniyordu. İlk itiraz ise Hakan Balta'dan şu sözlerle geldi: "Siz ne diyorsunuz? Biz takımız. Selçuk 5 senedir burada, bu takımda. G.Saray'a neler kazandırdığını, neler kattığını bilmiyor musunuz? Selçuk'un yaptıklarını unuttunuz mu? Ayıp oluyor."

Yasin Öztekin de Hakan'a destek verdi ve benzer ifadeler kullandı.