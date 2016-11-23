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Avrupa'da yenilmeyen 9 takım kaldı

23 Kasım 2016 15:13

19

Başakşehir

29

Beşiktaş

39

RB Leigzig

49

Hoffenheim

59

Tottenham

69

Real Madrid

79

Benfica

89

Celtic

99

Shakhtar Donetsk

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