Selçuk Bayraktar'dan bir dava da Şirin Payzın ve Halk TV'ye

Sosyal medyada gazeteci Çiğdem Toker’i hedef alan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, Halk Tv'ye ve Şirin Payzın’a Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 150 bin TL’lik manevi tazminat talepli dava açtı.

Selçuk Bayraktar'ın yaptığı T3 Vakfı, gazeteci Çiğdem Toker'in 'İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu' başlıklı köşe yazısı nedeniyle dava açtı. Mahkeme Toker'e dün 30 bin lira tazminat cezası verdi. Bu kararın ardından Selçuk Bayraktar söz konusu vakfın sosyal medya hesabından Çiğdem Toker'in attığı tweet alıntılanarak, "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30 bin TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. #GazetecilikMüfterilikDeğildir" paylaşımıyla Toker hedef gösterildi.

Gazetecinin soruları dava dilekçesine konuldu

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberine göre, tüm bu gelişmeler yaşanırken Şirin Payzın’ın 16 Şubat 2022 tarihli ‘Sözüm Var’ yayınında programa konuk olan İyi Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan’a İHA ve SİHA’ları üreten Baykar Teknoloji'ye ilişkin sorduğu sorular dava konusu oldu.

Selçuk Bayraktar Şirin Payzın ve Halk TV'ye 150 bin TL manevi tazminat talepli dava açtı.

Dava dilekçesinde Payzın’ın konuğuna sorduğu sorulara ve yanıtlarına yer verilirken Bayraktar’ın kişilik haklarının zedelendiği ve hakarete uğradığı öne sürüldü.

TIKLAYIN - Basın meslek örgütlerinden Çiğdem Toker'e destek: Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek

TIKLAYIN - Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, gazeteci Çiğdem Toker'i hedef gösterdi: "Gazeteci müsveddesi"