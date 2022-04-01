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Basın meslek örgütlerinden Çiğdem Toker'e destek: Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek

01 Nisan 2022 17:07

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T3 Vakfı'nın "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu” haberi nedeniyle açtığı davada gazeteci Çiğdem Toker’e 30 bin TL tazminat cezası verildi. Cezanın ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, “Gazeteci müsveddesi” ifadesiyle Toker’i hedef aldı. Basın meslek örgütleri Toker’e desteğini iletti.

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Basın meslek örgütlerinden Çiğdem Toker'e destek: Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek

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Basın meslek örgütlerinden Çiğdem Toker'e destek: Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek

46

Basın meslek örgütlerinden Çiğdem Toker'e destek: Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek

56

Basın meslek örgütlerinden Çiğdem Toker'e destek: Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek

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Basın meslek örgütlerinden Çiğdem Toker'e destek: Kamunun yararına olan her türlü olay ve bilgi haberin konusu olmaya devam edecek

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