Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, gazeteci Çiğdem Toker'i hedef gösterdi: "Gazeteci müsveddesi"

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar, gazeteci yazar Çiğdem Toker'i sosyal medyada hedef gösterdi. Bayraktar, Toker için "Gazeteci müsveddesi" ifadesini kullandı.

Mütevelli Heyeti Başkanlığı'nı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın yaptığı T3 Vakfı, gazeteci Çiğdem Toker'in "İBB’den Vakıflara Hizmet Raporu" başlıklı köşe yazısı nedeniyle dava açtı. Mahkeme Toker'e 30 bin lira tazminat cezası verdi.

Bu kararın ardından söz konusu vakfın sosyal medya hesabından Çiğdem Toker'in attığı tweet alıntılanarak "İftira zincirinin ilk halkası olan müfteriye karşı açtığımız dava sonuçlandı Etik ve ahlaktan taviz vermeyecek gazeteciler yetiştirmek üzere oluşturduğumuz burs programına 30 bin 000 TL’lik bir ilave de Çiğdem Toker aleyhine açtığımız davadan geldi. #GazetecilikMüfterilikDeğildir" paylaşımı yapıldı.

Bayraktar, Twitter'da gazeteci Çiğdem Toker'i hedef göstererek, "Yalancının mumu yatsıya kadar yanar... Bu, 2019 yerel seçim döneminde vakfımız aleyhine başlatılan kirli kampanyayı ve İBB'den para aldığı yalanını ilk yayan gazeteci müsveddesi. Gazetecilik; yalancılık sahtekarlık yüzsüzlük arsızlık da değildir" dedi.