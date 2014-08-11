Selahattin Demirtaş partisinin oylarını ikiye katladı

Türkiye'nin ilk kez cumhurbaşkanını sandık başına giderek belirlediği 10 Ağustos 2014 cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 adaydan biri olan Selahattin Demirtaş, HDP-BDP'nin 30 Mart yerel seçimlerinde almış olduğu oy sayısını geçti.

30 Mart yerel seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu’nun, il genel meclisi sonuçlarına göre AKP 20 milyon 520 bin, CHP 12 milyon 552 bin, MHP ise 6 milyon 875 bin, HDP-BDP ise 2 milyon 895 bin oy almıştı.

HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ise cumhurbaşkanlığı seçiminde 3 milyon 707 bin 557 oy alarak, partisinden daha fazla oy almış oldu.

Ankara ve İzmir'de oylar yükseldi

Demirtaş, yerel seçimlerde 460 oyun alındığı Trabzon'da 4 bin 553 oy aldı. Samsun'da bir önceki seçimde 512 olan oy sayısı 9 bin 44'e yükselirken, İzmir'de 88 bin 710 olan sayı ise 178 bin 834'e yükseltti.



Demirtaş, Ankara'da 28 bin 232 olan oy sayısını ise 95 bin 410'a yükseltti.

Seçim döneminde Demirtaş'ın standını açan ve saldırıya uğrayan öğretmen Necmettin Durmuş'un mücadelesi de seçimlerde sonucunu verdi. Bir önceki yerel ve genel seçimde Rize'de HDP veya BDP'ye hiç oy çıkmazken, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Demirtaş, Rize'den 2 bin 137 oy aldı.

Kıyılarda oyunu ikiye katladı

Demirtaş, Akdeniz ve Ege'de kıyılarda bulunan illerde de oylarını ikiye katladı. Mersin'de yerel seçimlerde 97 bin 640 oy alınırken, Demirtaş oyları 121 bin 397'ye çıkarttı. Antalya'da bir önceki seçimde 30 bin 328 oy oranı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise 58 bin 793'e yükseldi. Balıkesir'de yerel seçimlerde 6 bin 115 oy alınırken, bu sayı ise 21 bin 824'e çıktı. Edirne'de ise bin 44 olan oylar 7 bin 153'e yükseldi.

Orta Anadolu'da da oylarını yükseltti

Demirtaş, Orta Anadolu'da da oylarını ikiye katladı. Milliyetçi oyların yoğun olduğu Yozgat'ta önceki seçimlerde HDP ve BDP'ye oy çıkmazken, Demirtaş 2 bin 355 oy aldı. Sivas'ta yerel seçimlerde 271 oy alınırken, Demirtaş ise 4 bin 79 oy aldı. Konya'da bir önceki seçimde BDP 23 bin 420 oy alırken, Demirtaş oyları 34 bin 108'e yükseltti.

İstanbul'da tarihi rekor

Demirtaş, Kürtlerin ikinci büyük metropolü olarak tanımlanan İstanbul'da ise tarihi rekora imza attı. İstanbul'da yerel seçimlerde 413 bin 315 oy alınırken, oyların tamamının açılmamasına karşın Demirtaş'ın aldığı oy 603 bin 703'ü buldu.

HDP-BDP'nin yerel seçim ve Demirtaş'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy

YEREL SEÇİM / CUMHURBAŞKANLIĞI

İstanbul 5,0 9,22

Kırklareli 0,6 2,21

Tekirdağ 1,9 4,45

Edirne 0,7 3,12

YEREL SEÇİM / CUMHURBAŞKANLIĞI

İzmir 3,8 7,74

Manisa 2,3 5,57

Denizli 1,1 3,34

Muğla 1,6 4,06

Aydın 3,3 7,06