Selahattin Demirtaş: AKP, IŞİD'in siyasi uzantısıdır!

Ankara'nın "PYD/YPG terör örgütüdür" tezini eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, "Açık bir terör destekçisi haline gelmiş AKP hükümeti. Ve bunu saklamak gizlemek için etrafındaki herkesi terörist ilan ediyor. HDP terörist, aydınlar terörist, sanatçılar terörist, PYD terörist. Oysa ki en büyük terör üreticisi AKP’dir" dedi. Demirtaş, 'AKP hükümetinin Suriye'deki cihatçı gruplara destek verdiği' iddiasını yineleyerek "Bu ülkede yüzlerce kişiyi katleden IŞİD’i öfkeli neredeyse çocuklar olarak görüyorlar. İşte terörist anlayış budur. Terör yardakçılığı, terör destekçiliği budur. Ve, AKP artık IŞİD’in siyasi uzantısıdır" diye konuştu.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır’da düzenlenen Avrupalı Sol Partilerin Dayanışması konferansında konuştu.

Demirtaş şunları söyledi:

“Açık bir terör destekçisi haline gelmiş AKP hükümeti. Ve bunu saklamak gizlemek için etrafındaki herkesi terörist ilan ediyor. HDP terörist, aydınlar terörist, sanatçılar terörist, PYD terörist. Oysa ki en büyük terör üreticisi AKP’dir. Teröre, barbarlığa ve vahşete bel bağlamış siyasi iktidarlar uzun süre varlığını koruyamazlar. Bu ülkede yüzlerce kişiyi katleden IŞİD’i öfkeli neredeyse çocuklar olarak görüyorlar. İşte terörist anlayış budur. Terör yardakçılığı, terör destekçiliği budur. Ve, AKP artık IŞİD’in siyasi uzantısıdır.”

''Merkel vahşete sessiz kalıyor''

Almanya Başbakanı Angela Merkel’i güneydoğu illerinde yaşanan vahşete sessiz kalmakla eleştiren Demirtaş, Alman halkının Merkel’i Erdoğan’la pazarlık yapmakla eleştirmesi gerektiğini kaydetti.

Demirtaş şöyle devam etti: “Merkel, elbette ki mülteci krizi ve bunun çözümü konusunda hükümetle ilişki kurabilir. Fakat bunu yaparken ‘Türkiye’deki bu ağır insan hakları ihlallerini, ağır suçları görmeyeceğiz, üstünü örteceğiz, Kürtlere karşı yürütülen savaşta sessiz kalacağız’ anlaşması yapılıyorsa orada etik dışı bir durum var artık. İnsan hakları konusu demek ki masada bir alışveriş haline getirilmiştir. Alman halkının buna tepki göstermesi lazım. Alman halkının kendi başbakanına ‘Sen temel değerlerimizi Erdoğan’la pazarlık masasında, kirli ilişkilerle satış konusu yapamazsın’ demesi lazım.”

'‘Faşizmin karşısında dimdik durmalıyız’'

Güneydoğu illerinde sivillere yönelik insan hakları ihlalleriyle ilgili yetkililerin bir gün yargının önünde hesap vereceğini ifade eden Demirtaş, “Zannediyorlar ki bütün bu suçlar günahlar yaptıkları unutulup gidecekler. İnsanlığa karşı işlenmiş suçtur ve zaman aşımına tabii değildir. Bir gün mahkeme karşısına çıkacaklar. Yaptığınız bütün bu barbarlıklar hukuk karşısında hesabı sorulacak. AKP’den asla merhamet dilemedik, dilemeyeceğiz. Faşizmin karşısında dimdik durmalıyız“ diye konuştu.

''Diyalogla çözmek yerine vahşi

yöntemler uyguluyorlar''

Çatışmaların sürdüğü ilçelerde kurulan barikatların ve kazılan hendeklerin Ankara’dan verilen katliam emirlerini durdurmak için ortaya çıktığını aktaran Demirtaş şunları söyledi: “Kürt gençleri senin Saray’ında mı barikat, hendek kazdı? Senin katliamlarını durdurmak için bu insanlar direniyorlar. Kimseyi öldürmek için değil. Senin verdiğin katliam emirlerini durdurmak için bu insanlar bunu yapmak zorunda kalıyor. Bunu anlamak ve diyalogla çözmek yerine bütün Kürt halkını cezalandıracak vahşi yöntemler uyguluyorlar. Bu hükümetin çaresizliğin ve acizliğinin göstergesidir. Bu halk özgür olursa, kendi dili, kültürüyle, kimliğiyle kendi öz yönetimiyle ana vatanında Kürdistan’da korkmadan diğer onurlu halklar gibi eşitçe yaşadığı gün barış olur.”

''Süleyman Şah'ı Salih Müslim getirtti''

Türkiye sınırındaki Eşme köyüne nakledilen Süleyman Şah Türbesi’nin hükümetin ‘terör örgütü’ ilan ettiği PYD ve YPG’nin desteğiyle belirten Demirtaş sözlerini şöyle bitirdi: “IŞİD havaya uçuracaktı Salih Müslim’den rica ettiniz o getirtti. Bugün terörist dediğiniz PYD defalarca Ankara’da sizlerle resmi görüşme yapmadı mı? Daha geçen yıla kadar Salih Müslim, Ankara’da dışişleri yetkilileriyle defalarca görüşme yapmadı mı? Ne konuştunuz oralarda?”