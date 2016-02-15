Demirtaş: Hükümet savaş çıkarmaya çok hevesli ama ihtimal vermiyorum

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suriye sınırında yaşanan gerginlik üzerine savaş çıkma ihtimalini değerlendirirken “Hükümetimiz çok hevesli. Konjonktür ve bölge dengelerinin buna uygun olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Cihan Haber Ajansı'nın (CHA) haberine göre, Yunan Başbakan Aleksis Çipras'ı parlamentosundaki ofisinde yaklaşık 1 saat görüşmesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan HDP Eş Başkanı Demirtaş, Syriza ile HDP arasındaki iyi ilişkiler bulunduğunu belirtti. Demirtaş, "Türkiye'de yaşanan gelişmeler Suriye'de giderek tırmanan savaş, tüm bunlarla bağlantılı Avrupa'ya dönük mülteci akını ve Avrupa'nın içerisinde bulunduğu genel durumla ilgili karşılıklı görüş alışverişi yaptık. İyi bir görüşme oldu diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki son duruma ilişkin bir soru üzerine Demirtaş, şöyle devam etti:

"Bir defa Suriye'de yaşanan iç savaşın çözümü konusunda maalesef hem Türkiye hükümeti üzerine düşen rolü oynamadı hem de Avrupa Birliği (AB) rolünü iyi oynamadı. Suriye'de barışı ve çözümü geliştirmek kalıcı bir ateşkese doğru gitmek konusunda maalesef uluslararası toplum iyi bir sınav vermedi. Bu konuda biz HDP olarak başından beri Türkiye'nin kendi ağırlığına denk düşmeyecek şekilde Suriye'de tarafgir davrandığını mezhepçi politika izlediğini iç politikada uyguladığı mezhepçi anlayışı dış politikaya da hakim kılmaya çalıştığını ve bunun yanlış olduğunu hep söylüyorduk. Bugün artık geldiğimiz noktada bu inkar edilemez bir gerçek."

"Yıllardır Türkiye'nin sınırında Azez ve Halep bölgesinde ara hatta hatta Kobani'de Afrin'de Telebyad'da IŞİD ve benzeri unsurlar bulunduğunda Türkiye hiç rahatsız olmuyordu." görüşünü öne süren Demirtaş, şunları söyledi: "Bu AKP hükümetini rahatsız etmiyordu. Ne Davutoğlu ne de Erdoğan sınırlarımızda IŞİD devlet ilan ettiğinde bundan rahatsızlık duyup biz askeri olarak oraya müdahale ederiz demediler. Dolayısıyla bütün Suriye'nin tamamı IŞİD tarafından ele geçirilse ve orada bir devlet kursa herhalde Davutoğlu IŞİD devletini tanıyacak ilk başbakan olur."

"Kürtler Suriye'de biraz ilerliyor ve IŞİD'i temizliyor çıkarıp atıyor diye neredeyse Türkiye'yi savaşa sokacak noktaya geldiler." diyen Selahattin Demirtaş, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Bunların hepsi mezhepçi politikalar, Kürt düşmanlığı paranoyalar ve AKP'nin gizli ajandasının Türkiye toplumuna dayatılmasının acı sonuçları acı faturalarıdır. Biz eleştirel yaklaşımızı sürdürüyoruz. Asla Suriye'ye dönük hiçbir doğrudan müdahaleyi desteklemiyoruz. Tezkereye de hayır oyu kullanmıştık. Orada sadece Kürtlere dönük değil herhangi bir kesime dönük Türkiye'nin doğrudan savaşçı bir tarzda müdahil olmasını HDP olarak desteklemiyoruz. Türkiye taraf tutmadan Suriye'deki bütün grupları Şiileri, Sünnileri, Kürtleri, Türkmenleri, Arapları ve Ermenileri eşit şekilde destekleyebilmeli. Kendi aralarında barış yapabilmesi için destekçisi olmalıydı. Bu gücünü kaybetti. Kredisini olmayan, itibarı olmayan, Suriye'de etkisi olmayan bir güce dönüştü. Ortaya çıkan bütün bu mülteci krizinde de AKP hükümetinin yanlış politikalarının olduğunu düşünüyorum."

Türkiye'nin Suriye ile savaşma ihtimalinin sorulması üzerine ise HDP Eş Başkanı, "Hükümetimiz çok hevesli. Konjonktür ve bölge dengelerinin buna uygun olduğunu düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

"AB daha çok mülteci meselesi üzerinde duruyor." diyen Demirtaş, bu konuda şöyle konuştu: "AB, mülteci meselesini iyi kavrayamıyor. Mülteci sorununun Kürt meselesi ve Suriye'de yaşanlarla doğrudan bağlantısı var. Mülteciler uzaydan gelmiyor. Canları sıkıldığı için yola çıkmış değiller. Siz Kürt sorunu veya Suriye'deki sorunla ilgilenmezseniz mülteci sorununu çözmeniz imkansızdır. Bu konuda Brüksel'dekiler burnunun ucunu görmekten acizler maalesef."

Yunan gazetecinin güneydoğuda yapılan operasyonlara ilişkin bir sorusunu da cevaplandıran Demirtaş, "Türkiye'de hükümet çatışmayı ve operasyonları büyütmekten söz ediyor. Bu da bizi geleceğe dair çok kaygılandırıyor. Her şeyi savaş ve zorla bastırarak çözeceğine inanan bir hükümetimiz var. Hiç kimse ile konuşmayı başaramıyor. Eminim aynada bile kendileri ile kavga eden öfkeye sahipler. Kendileri ile bile diyalog kuramıyorlar. Biz savaşa karşı barış politikasını savunma konusunda kararlıyız. Israrcı olmaya devam edeceğiz.

Başbakan Aleksis Çipras ile Demirtaş görüşmesinde yer alan Syriza Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yiannis Bournous, Cihan Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, "Çok olumlu bir havada görüşme gerçekleşti. Hem Suriye hem de mülteciler konusunda görüş alışverişi oldu. AB ile Türkiye hükümetinin yakın işbirliği yapmaları konusunda mutabakat sağlanan konuların uygulanması için çaba gösterilmesi gerekiyor. Suriye'de barışçıl çözüm ve çabaların arttırılmasının önemli olduğu vurgulandı."

Bu arada HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yanısıra Suriye merkezli Demokratik Birlik Partisi (PYD) lideri Salih Müslim de Atina'da bulunuyor. Syriza Genel Merkezini ziyaret eden Müslim, akşam saatlerinde Atina Gazeteciler Cemiyeti'nde Demirtaş ile birlikte düzenlenecek konferansta birer konuşma yapacaklar.