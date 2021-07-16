Sel ve heyelan felaketinde 6 kişi hayatını kaybetmişti; Rize'de kayıp 2 kişi aranıyor

Rize’de önceki gün, 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği, sel ve heyelan felaketinde, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı şehirde, ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

TIKLAYIN - Sel ve heyelan felaketi yaşanan Rize'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6'yayükseldi; kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Kentte, önceki gün 7 saatte metrekareye yağan 220 kilogram yağışın ardından meydana gelen sel ile heyelanlarda can ve mal kayıpları yaşandı, altyapı ve üstyapıda ağır hasarlar oluştu. Sel ve heyelan afetinde mahsur kalan 103 kişi kurtarılırken, Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere Mert, eşi Cemal Mert, Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali hayatını kaybetti. Sele kapılan Adem Yanık’ın da cansız bedenine ulaşıldı.

TIKLAYIN -Sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

Kayıp 2 kişi aranıyor

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Batuhan Delihasan ile Güneysu ilçesinde sele kapılarak kaybolan Hasan Arıcı aranıyor. Delihasan'ın, evin enkazında otomobiline ulaşılırken, kendisinden ize rastlanılmadı. Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı. Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

Sel gitti, çamur kaldı

Sel afetinin en çok etkilendiği Güneysu ilçesi ile Muradiye ve Büyükköy beldelerinde yaralar sarılmaya çalışılıyor. Belediyeler, İl Özel İdaresi ile Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri, cadde ve sokakları selin sürüklediği moloz ve balçıktan arındırıyor, temizlik çalışması yürütüyor. 91 ekipte, 802 kişinin görev aldığı sel afetinde çöken yollar onarılıyor; elektrik, telefon, su ile altyapı ve üstyapıdaki hasarlar gideriliyor. Selin izlerinin silinmeye çalışıldığı kentte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri de psikososyal destek için çalışma başlattı.

Hasar tespiti sürüyor

Rize’de merkez ile 9 yerleşim yerinde meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. İlk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konut ağır hasar aldı, 15 araç kullanılamaz hale geldi, 110 noktada ise hasarlı yapılar tespit edildi. 72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde haberleşme ve enerji ağı da hasar gördü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.

Bakan Yanık: Rize'ye 1 milyon TL kaynak aktardık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Rize’de sel felaketinde zarar gören ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak için 1 milyon TL nakdi destek sağlandığını duyurdu.

Bakan Yanık sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Rize’de sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 1 milyon TL kaynak aktardık. Maddi katkılarımızın yanında 5 psikososyal destek grubumuz sahada 7 gün 24 saat esasıyla çalışmalarını sürdürüyor.”

Hayatını kaybedenler toprağa verildi

Rize'nin Güneysu ilçesi Ballıdere köyünde çöken evin enkazında kalan Ayşe, oğlu Mustafa ve kızı Aynur Karali için Sahil Camii’nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Vali Kemal Çeber ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Hayati Yazıcı ile ailenin yakınları katıldı. Namazın ardından anne, oğlu ve kızının cenazeleri, Ballıdere köyünde toprağa verildi.

Muradiye beldesinde çöken evin enkazı altında kalan Hacere ve eşi Cemal Mert için de öğle vakti cenaze namazı kılındı. Muradiye Merkez Camii’ndeki cenazeye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı ile çiftin yakınları katıldı. Kılınan namazın ardından çiftin cenazeleri, beldede toprağa verildi.

“Gece uykumuz yok, korkuyoruz”

Muradiye beldesindeki selde korku dolu anlar yaşadığını söyleyen Recep Dil, "Çok büyük bir felaket yaşadık, can kaybımız da var. Tahribatlar var. Irmaklar geldi, tıkandı ve sele neden oldu. Hala gece uykumuz yok, çok korkuyoruz” dedi.

Celal Çakmakçı ise "Burada çok fena yağmur yağıyor, bardaktan boşanırcasına. Önceki gece de böyle yağdı, işte sonuçlar ortada" diye konuştu.

Fatma Çakmakçı da "Bu yağmura neresi olursa olsun dayanmazdı, çok feci yağmurdu. Korkulu bir gece geçirdik, hala korkuyoruz” dedi.