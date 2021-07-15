Sel ve heyelan felaketi yaşanan Rize'de hayatını kaybedenlerin sayısı 6'yayükseldi; kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla beraber, 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştü. Şehrin 6 ilçesinde dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi. Rize’nin Muradiye Beldesi’nde heyelan sonucu çöken evin enkazı altında kalan Nuri Cemal Mert (67) ve Batuhan Delihasan’ın (45) cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel afetinde ölenlerin sayısı 6'ya çıktı, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Rize’de sel ve heyelanların hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Rize-Güneysu karayolu göçük nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım yan yoldan kontrollü veriliyor. Güneysu ilçesinde ise yan derenin taşması sonucu ilçe merkezini su bastı. İlçede bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları selin sürüklediği moloz, taş ve odunlarla kaplandı, otomobiller gömüldüğü moloz yığınlarında kayboldu. Sabah saatlerinde ekipler ilçede moloz yığınlarını kaldırmak için çalışma başlattı. Vatandaşlarda çamurla dolan iş yerlerini temizlemeye çalıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sel felaketine ilişkin konuştu. 82 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Soylu, yaralılar hakkındaki son durumu aktardı. Soylu, "Toplam 8 vatandaşımızla ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5’ini kaybettik. Diğer 3’üyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Toplam hastanelere müracaat sayısı 5’ti, bunlardan 4’ü taburcu oldu. 1’inin de tedavisi devam ediyor fakat durumu ağır değil” dedi.

Bakan Kurum da iki gün içinde hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Bakan Kurum, "Bir taraftan heyelan ve taşkın riski altında olan binaların tespit çalışmasının yapılmasına müteakip olarak daha önce Giresun Dereli’de olduğu gibi burada da konutlarımızın inşasını TOKİ vasıtasıyla hızlı bir biçimde yapacağız. Taşkın riski altındaki binaların taşınmalarını hızlı bir biçimde yapacağız. Tek katlı ve zemin artı 2 ve 3’ü geçmeyecek şekilde ve taşkın riski olmayan yerlere yapacağız" dedi.

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Dün gece neler yaşandı?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla kente gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde yetkililerle görüştü.

Arama ve kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada "Öncelikle hem Rizemize hem ülkemize geçmiş olsun diliyoruz" dedi. Bölge için Meteorolojiden yapılan uyarılara değinen Soylu, "7 saatte metrekareye 220 kilogram düşecek şekilde bir yağmur yağdı. Şu an da ulaşılamamış, mahsur kalmış vatandaşımız yok. Yaklaşık 53 köy yolu ve bağlısı kapalı durumda. Tüm kurumlardan gelen iş makinelerimiz çalışmalarına devam ediyorlar" ifadesini kullandı.

Muradiye ilçesinde yıkılan binanın enkazından bir kadının cansız bedenine ulaşıldığını belirten Bakan Soylu, aynı enkazda 2 kişinin daha bulunduğunu ve olarak çıkarma imkanı bulunduğunu ifade etti. 1 kişi ile ilgili de kayıp ihbarı yapıldığını anlatan soylu şöyle devam etti:

"Muradiye Beldesinde, 3 vatandaşımızın enkaz altında olduğu değerlendiriliyor. 75 yaşında Hacere teyzemize ulaştık. Cenabı Allah rahmet eylesin. İki vatandaşımızı da kurtarma çalışmaları devam ediyor. Onlara canlı bir şekilde ulaşabilme umudumuz var. Bir vatandaşımızın da Güneysu ilçe merkezinde kaybolduğu değerlendirmesi var ama bu konuda tam emin değiliz. Bunun için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Sahil güvenlik ekiplerimizde, helikopterlerimiz de arama kurtarma çalışmalarına katılacaklar. Toplamda 4 vatandaşımızdan birine ulaştık, diğer iki vatandaşımızın enkazda olduğunu değerlendiriyoruz. Bir vatandaşımızın da kayıp olduğu bilgisi var onunla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor."

Bakan Soylu, sabah itibarı ile Çevre Şehircilik Bakanlığı bünyesindeki ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başlayacağını kaydetti. İlk etapta 5 milyon liralık kaynak aktarılacağını da açıklayan Soylu, "Güneysu'da gece haliyle 20'ye yakın esnafın hasar aldığını gördük. İlk etapta hasar alan evler, esnaflar tüm bunlarla ilgili olarak ilk etapta 5 milyonluk kaynak aktaracağız. Heyelan bölgesine gündüz gözüyle tekrar bakacağız ve alabileceğimiz tedbirleri göreceğiz. Derelerin ıslah edilmesi, kanala alınması konusunda atılan adımlar daha büyük hasarlar oluşmasına bir engel teşkil etti. Elbette ki coğrafyanın bize bir takım sorumluluklar getirdiği apaçık ortada. Daha tedbirli şekilde bu coğrafyadaki yapılanmaları ortaya koymak bizim temel sorumluluğumuzdur. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" diye konuştu.

Meteoroloji’den uyarı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Trabzon merkez ve doğusu ile Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100-200 kilogram/metrekare) olmasının beklendiği duyurdu. Açıklamada, sağanağa bağlı meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. Kentte yöneticilerde dere yataklarından uzak durulması çağrısında bulundu.

"Biz kurtulduk ama 3 kişi enkaz altında kaldı"

Rize’nin Muradiye beldesinde çöken 3 katlı evden saniyeler önce çıkarak, enkaz altında kalmaktan kurtulanlar ise o anları anlattı. Ömer Mert, “Çok şiddetli yağmur yağıyordu, dere taşmıştı. Her yeri kontrol ettik, sıkıntı yoktu. Komşularımıza gittik, sohbet ettik. Dereden şiddetli su gelmeye başlayınca ‘Evi terk edelim’ dedim. Ben sosyal medyadan canlı yayın yaparak birilerinin bizi görmesini istedim. Komşumun evinden çıkınca bir anda arkamda sesi duydum ve dönüp baktığımda evin çöktüğünü fark ettim. Kıyamet kopmuş gibi oldu, çok korktuk. Biz kurtulduk ama 3 kişi enkaz altında kaldı” dedi.

Ayşe Mert de “Biz 4 kişi yıkılan evdeydik. Dükkana su bastığı için dere ağzına müdahale etmek istiyorduk. Enkaz altında kalan Cemal amca ‘Bize gitmeyin’ dedi. Enkaz altında kalan Batuhan Delihasan da ‘Ben evde duracağım’ dedi. Biz evden çıktık, 10 metre uzaklaştım ki ev yıkıldı. O anları unutamıyorum” diye konuştu.

2 çay fabrikası hasar gördü

Rize’de meydana gelen sel ve heyelanlarda Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) ait 2 yaş çay fabrikası da hasar gördü. Çaykur’a ait Büyükköy ve Ambarlık çay fabrikaları, sel nedeniyle devre dışı kaldı. Fabrikalarda selin sürüklediği rüsubatın temizlenmesi için iş makineleri ile çalışma başlatıldı. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, selden etkilenen fabrikaların en kısa sürede devreye alınacağını duyurdu.