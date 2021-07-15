Süleyman Soylu, Murat Kurum ve Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesini inceledi: 82 köy yolu ulaşıma kapalı; hasar tespiti 2 günde tamamlanacak

Rize'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışla beraber, 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştü. Şehrin 6 ilçesinde dereler taştı, yollar ulaşıma kapandı, heyelanlar meydana geldi. Selde hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sel felaketine ilişkin konuştu.

82 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirten Soylu, yaralılar hakkındaki son durumu aktardı. Soylu, "Toplam 8 vatandaşımızla ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5’ini kaybettik. Diğer 3’üyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Toplam hastanelere müracaat sayısı 5’ti, bunlardan 4’ü taburcu oldu. 1’inin de tedavisi devam ediyor fakat durumu ağır değil” dedi. Bakan Soylu'nun basına verdiği demecin ardından ölü sayısının 7'ye yükseldiği haberi geldi. Bakan Kurum da iki gün içinde hasar tespit çalışmalarının tamamlanacağını söyledi. Bakan Kurum, "Bir taraftan heyelan ve taşkın riski altında olan binaların tespit çalışmasının yapılmasına müteakip olarak daha önce Giresun Dereli’de olduğu gibi burada da konutlarımızın inşasını TOKİ vasıtasıyla hızlı bir biçimde yapacağız. Taşkın riski altındaki binaların taşınmalarını hızlı bir biçimde yapacağız. Tek katlı ve zemin artı 2 ve 3’ü geçmeyecek şekilde ve taşkın riski olmayan yerlere yapacağız" dedi.

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Soylu: 82 köy yolunun ulaşıma kapalı

Rize'de, sel bölgesinde incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 82 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Gece geldiğimizde 27 bin aboneye elektrik verilemiyordu. Şu anda yaklaşık 13 bin aboneye elektrik verilemiyor. Birkaç saat sonra bu sayının iyice azalacağını düşünüyoruz. Buradaki elektrik, su ve temizleme çalışmaları devam ediyor. Hem Güneysu’yu hem Büyükköy'ü ziyaret ettik. Aynı zamanda Çayeli’ni de ziyaret ettik. Bütün birimlerimiz kendi tespitlerini yaptılar. İş makineleri, arama kurtarma ekipleri, AFAD, Karayolları, DSİ, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın tüm ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Hasar tespitinden yol açma çalışmalarına kadar devam ediliyor. Yolu kapalı olan 82 köyden 64’ünün yol açma çalışmaları var. Diğer 18 köye de oralara ulaştıktan sonra çalışacağız. Yine bunun yanı sıra dün akşam itibarıyla Muradiye’de 3 kişinin göçük altında kaldığı bilgisi vardı. 1 vatandaşımızın cansız bedenine ulaştık. Allah rahmet eylesin. Enkaz altında kaldığını değerlendirdiğimiz 2 vatandaşımızla ilgili de arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Dün verdiğimiz rakamlardan bir tanesi de Güneysu’da bir vatandaşımızın kaybolduğuydu. Onunla ilgili hem dere boyu hem denize doğru kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dün akşam itibarıyla toplam arama kurtarma yaptığımız sayı 8’e çıktı. Yine Güneysu’ya bağlı Ballıdere köyünde bir evin selden etkilendiği ve 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bilgisini aldık. Toplam 8 vatandaşımızla ilgili yapılan arama kurtarma çalışmalarında 5’ini kaybettik. Diğer 3’üyle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Toplam hastanelere müracaat sayısı 5’ti, bunlardan 4’ü taburcu oldu. 1’inin de tedavisi devam ediyor fakat durumu ağır değil."

Bakan kurum: Hasar tespiti 2 günde tamamlanacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da hasar tespit çalışmalarının gerek Rize’den gerekse çevre illerden gelen ekiplerle yapıldığını belirterek, şöyle konuştu:

“2 gün içinde hasar tespit çalışmalarından bir netice alacağız. Bir taraftan heyelan ve taşkın riski altında olan binaların tespit çalışmasının yapılmasına müteakip olarak daha önce Giresun Dereli’de olduğu gibi burada da konutlarımızın inşasını TOKİ vasıtasıyla hızlı bir biçimde yapacağız. Taşkın riski altındaki binaların taşınmalarını hızlı bir biçimde yapacağız. Tek katlı ve zemin artı 2 ve 3’ü geçmeyecek şekilde ve taşkın riski olmayan yerlere yapacağız. Yine çay alım merkezlerinin dere güzergahında ve sıkıntılı olduğunun tespitini yaptık. Yine belirlenen yerlere TOKİ vasıtasıyla çay alım merkezleri yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Geçmiş olsun, milletimizin başı sağ olsun diyorum."

Bakan Karaismailoğl: Ulaşıma kapalı yolumuz yok ana yollarda

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da ana yollar bakımından hasarlı yollar olduğunu kaydederek, "Ama ulaşıma kapalı yolumuz yok ana yollarda. Köy yollarında sıkıntılarımız var. İnşallah bütün ekip, ekipman bütün arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar. Bütün köy yollarında da ulaşamayacağımız yer en kısa zamanda kalmayacak. İletişim konusunda da kısmen bazı yerlerde sıkıntılarımız var. Tabii elektrik kesintileri nedeniyle de oluşan sıkıntılar var. İnşallah hepsini de çözmek için çalışıyoruz. Seyyar ekiplerimiz de bölgedeler. İnşallah en kısa sürede bu afetin izlerini ortadan kaldırmak için bütün arkadaşlarımızla birlikte canla başla çalışıyoruz" diye konuştu.

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