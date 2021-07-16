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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

Rize’de önceki gün, 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği, sel ve heyelan felaketinde, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı şehirde, ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.

16 Temmuz 2021 14:26

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor.

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Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.

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Rize’de merkez ile 9 yerleşim yerinde meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

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İlk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konut ağır hasar aldı, 15 araç kullanılamaz hale geldi, 110 noktada ise hasarlı yapılar tespit edildi.

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72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde haberleşme ve enerji ağı da hasar gördü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.

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İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel ve heyelanın vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.

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Bakanlar, Güneysu ilçesinde selin etkilediği caddelerdeki çalışmaları yerinde takip etti, görüştükleri kişilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakanlar, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Fatma Çakmakçı da "Bu yağmura neresi olursa olsun dayanmazdı, çok feci yağmurdu. Korkulu bir gece geçirdik, hala korkuyoruz” dedi.

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

2355

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

2455

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

2555

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

2655

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

2755

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

2855

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

2955

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3055

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3155

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3255

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3355

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3455

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3555

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3655

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3755

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3855

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

3955

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4055

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4155

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4255

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4355

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4455

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4555

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4655

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4755

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

4855

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

5155

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

5255

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

5355

Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor

rizeselheyelanfelakethasararama çalışmaları
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