Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
Rize’de önceki gün, 7 saatte metrekareye 220 kilogram yağışın düştüğü, 6 kişinin hayatını kaybettiği, sel ve heyelan felaketinde, kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. 91 ekipte 802 kişinin görev aldığı şehirde, ev, iş yeri, altyapı ve üstyapı ile tarım arazilerinde ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor.
16 Temmuz 2021 14:26
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Arama çalışmalarında; bölgeye ulaşan 120 kişilik personel ile Trabzon, Giresun ve Samsun’dan 4 köpekli arama timi görev aldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı; 30 gemi personeli ile 1 sahil güvenlik gemisi ve 5 dalıcı personeli ile Taşlıdere mevkisinde aramalara eşlik ediyor.
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Enkazda sonlandırılan arama çalışmaları, dere yatağında yoğunlaştırıldı.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait helikopter de havadan tarama yapıyor. AFAD’a bağlı 29 dalgıç ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nden gelen 10 dalgıç da dere ve denizde arama gerçekleştiriyor.
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Rize’de merkez ile 9 yerleşim yerinde meydana gelen sel ve heyelanlarla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Defterdarlık ekiplerinin başlattığı hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.
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İlk tespitlere göre 3 ev yıkıldı, 6 konut ağır hasar aldı, 15 araç kullanılamaz hale geldi, 110 noktada ise hasarlı yapılar tespit edildi.
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72 köy yolunun kapalı olduğu yerleşim yerlerinde haberleşme ve enerji ağı da hasar gördü. Tarım arazilerinin de zarar gördüğü Rize’de 440 dekar tarım alanı sel ve heyelandan etkilendi.
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İçişleri Bakanı Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, sel ve heyelanın vurduğu bölgelerde incelemelerde bulundu.
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Bakanlar, Güneysu ilçesinde selin etkilediği caddelerdeki çalışmaları yerinde takip etti, görüştükleri kişilere 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bakanlar, yaraların en kısa sürede sarılacağını söyledi.
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Fatma Çakmakçı da "Bu yağmura neresi olursa olsun dayanmazdı, çok feci yağmurdu. Korkulu bir gece geçirdik, hala korkuyoruz” dedi.
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
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Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
2355
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
2455
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
2555
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
2655
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
2755
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
2855
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
2955
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3055
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3155
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3255
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3355
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3455
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3555
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3655
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3755
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3855
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
3955
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4055
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4155
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4255
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4355
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4455
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4555
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4655
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4755
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4855
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
4955
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
5055
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
5155
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
5255
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
5355
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
5455
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor
5555
Rize’deki, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin kaybolduğu sel ve heyelan felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor