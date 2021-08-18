Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın gözaltına alınan müteahhidi İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi

Kastamonu Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanının müteahhidi Mehmet Özkan, Abana İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden İnebolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Özkan, İstanbul Esenyurt' ta gözaltına alınmıştı.

Ne olmuştu?

Türkiye'nin Batı ve Orta Karadeniz'deki üç ilinde sel felaketi yaşanmış; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ölenlerin sayısının 78'e yükseldiğini duyurmuştu.

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Özkan, Kastamonu'ya sevk edilmişti.

Mehmet Özkan'ın kardeşi Davut Özkan, yıkımın birincil sorumlusunun dere kenarında inşaata izin veren belediye olduğunu ifade etmişti.

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