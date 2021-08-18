Bozkurt’taki sel felaketinde Ölçer Apartmanı en az 20 kişiye mezar oldu; müteahhitin kardeşi, “İzin veren belediye sorumlu” dedi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde selde yıkılan ve en az 20 kişiye mezar olan Ölçer Apartmanı’nın gözaltına alınan müteahhiti Mehmet Özkan'ın kardeşi Davut Özkan, yıkımın birincil sorumlusunun dere kenarında inşaata izin veren belediye olduğunu ifade etti.

Ölçer Apartmanı’nın müteahhiti Mehmet Özkan dün gözaltına alındı. Halk TV'den İsmail Saymaz'a konuşan Mehmet Özkan'ın kardeşi Davut Özkan, sel felaketinde kendi dükkân ve evinin zarar gördüğünü söyledi. Ağabeyi tarafından inşa edilen Ölçer Apartmanı’nın neden yıkıldığı konusunda konuşan Özkan, şöyle dedi:

“O apartmanın 100-150 metre üstünde bir köprü var. Köprünün yıkılınca suyu binanın bulunduğu yöne saptırıyor. Bina yıkıldıktan sonra enkazıyla 10 katlıyı muhafaza altına alıyor. Yani su sekiz katlıyı yıkıyor, yıktıktan sonra onun enkazından 10 katlı kurtuluyor.”

Özkan, yıkılan apartmanın sekiz, ağabeyinin oturduğu ve ayakta kalan apartmanın ise 10 katlı olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Ölçer Apartmanı sekiz, diğeri 10 katlı. 10 katlıda bodruma iki kat inilmiş. Altına sığınak ve garaj koymuşlar.”

"Bozkurt’ta bir numaralı müteahhitti, parmakla gösterilirdi"

Ağabeyinin Bozkurt ve İnebolu’da çok sayıda bina inşa ettiğini anlatan Özkan, “Bozkurt’ta bir numaralı müteahhitti. Parmakla gösterilirdi. Bir tane binası göçtü. Diğerleri maddi hasarlı” dedi. Yıkımdan ötürü kamu kurumlarının sorumlu olduğunu iddia eden Özkan, şunları ekliyor:

“Burada büyük bir afet oldu. Bence sorumlu olan devlet kurumları. Belediye sorumlu, İmar Müdürlüğü sorumlu, Yapı Denetim sorumlu. En son müteahhit sorumlu. Sorumluluk sahibi insanlar cezasını çeker. Ağabeyimin varsa o da çeker.”

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