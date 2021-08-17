Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'ta çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi, adliyeye sevk edildi

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi olan ve İstanbul'da gözaltına alınan Mehmet Ö. Kastamonu'ya sevk edildi.

Mehmet Ö. hakkında, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Esenyurt'ta gözaltına alınan Mehmet Ö, emniyetteki işlemleri ve sağlık kontrolünün ardından Kastamonu'ya gönderildi.

Şüphelinin, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadesinin alınacağı bildirildi.

Olayın geçmişi

Selin vurduğu Bozkurt'ta Ezine Çayı kenarında bulunan 8 katlı Ölçer Apartmanı yıkıldı. Binanın yıkılmasıyla birlikte kaybolan çok sayıda kişiden şimdiye kadar ikizler Kerem Ali ve Ayşe Miray Özdoğan (7) ile İclal Yücel'in (12) cansız bedenine ulaşıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı ve Orta Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 78'e yükseldiğini duyurmuştu.

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