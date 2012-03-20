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Yaşam

Seksi öğretmen velileri çıldırttı

İtalya’da öğretmenlik yapan 38 yaşındaki Amerikalı Michela Roth, ''Öğrenciler sırf beni görmek için okula geliyor'' dedi.

20 Mart 2012 18:07

 

T24 - İtalya’da öğretmenlik yapan 38 yaşındaki Amerikalı Michela Roth’un bir takvim için verdiği seksi pozlar velileri çileden çıkardı. Veliler, okul yönetiminden seksi öğretmenin işine son vermesini istedi. Ancak yönetim ailelerin bu isteğine karşı çıkınca bazı veliler çocuklarını okuldan almak zorunda kaldı.
 
 

'Beni görmek için okula geliyorlar'

 
10 yıldır İtalya’da öğretmenlik yapan Roth “Ek iş olarak modellik yapıyorum. İki kez güzellik yarışmalarında dereceye girdim. Öğretmenlik benim asıl işim. Bazı öğrenciler sırf beni görmek için okula geliyor. Dersi daha dikkatli dinliyor. Ailelerin neden şikâyet ettiğini anladım” dedi. (Gazete Habertürk)

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Michela Roth

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