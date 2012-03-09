Öğretmenin rol aldığı porno film okulu karıştırdı

T24 - ABD'de bir ortaokulda görev yapan öğretmen porno filmi ortaya çıktığı için okulundan ayrılmak zorunda kaldı

California eyaletinin Oxnard kentindeki Richard B. Haydock orta okulunda görev yapan Stacie Halas (31) filmleri ortaya çıkınca okuldan apar topar ayrıldı. Fen bilgisi öğretmeni Halas'ın filminin öğrenciler atarfından bulunduğu belirtildi. Okul yönetimi konuyla ilgili ailelere mektup göndererek uyarıda bulundu. Ortaya çıkan filmde Halas'ın bir pizza sipariş elemanı ile çekilmiş porno görüntüleri yer alıyor.