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Yaşam

Öğretmenin rol aldığı porno film okulu karıştırdı

Ortaya çıkan filmde Halas'ın bir pizza sipariş elemanı ile çekilmiş porno görüntüleri yer alıyor.

09 Mart 2012 18:56

 

T24 - ABD'de bir ortaokulda görev yapan öğretmen porno filmi ortaya çıktığı için okulundan ayrılmak zorunda kaldı
 
 
California eyaletinin Oxnard kentindeki Richard B. Haydock orta okulunda görev yapan Stacie Halas (31) filmleri ortaya çıkınca okuldan apar topar ayrıldı. Fen bilgisi öğretmeni Halas'ın filminin öğrenciler atarfından bulunduğu belirtildi. Okul yönetimi konuyla ilgili ailelere mektup göndererek uyarıda bulundu. Ortaya çıkan filmde Halas'ın bir pizza sipariş elemanı ile çekilmiş porno görüntüleri yer alıyor. 

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