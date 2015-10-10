T24 LogoT24 Logo
Spor

Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe taraftarı sayesinde Türkiye’deki büyük davaların tamamı çözüldü

"Bu mücadele sadece Fenerbahçe’nin değil, Türkiye’nin mücadelesiydi"

10 Ekim 2015 01:11

"Şike Davası"nda 3 Temmuz süreciyle ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamasında, hakkındaki tüm suçlardan beraat eden Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe taraftarının dik duruşu, mücadeleyi bırakmaması sayesinde, Türkiye’deki o büyük davaların tamamı çözüldü" dedi.

FB TV canlı yayınına bağlanan ve “Herkesin gözü aydın olsun” diyerek söze başlayan Asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu, “İlk günden beri bize inanan, bu mücadeleyi sürdüren, destekleyen ve hiç yılmayan Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Bizim için inanılmaz bir gün. 4 yıldan daha uzun bir süre inanılmaz şeyler yaşadık bu süreçte ama gelinen noktada hem bizlerin hem de Fenerbahçe’nin aklanması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçen destek olan herkese çok çok teşekkürler. İlk günden beri liderliğini gösteren, kenetlenmemizi sağlayan, mücadelede hiç düşmemize izin vermeyen, hem motive eden Başkanımıza çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu davalar ve süreçle ilgili olarak ise “Perşembe günü basın toplantısında daha geniş ifade edeceğiz ama gerçekten Türkiye çok karanlık bir dönemden geçti. Kumpas davaları ve o davalarda mağdur edilen insanlar, kurumlar oldu. Bunların başında da Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı geliyor, en büyük mağduriyeti bunlar yaşadı. Ama Fenerbahçe taraftarının dik duruşu, mücadeleyi bırakmaması sayesinde, Türkiye’deki o büyük davaların tamamı çözüldü. Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe’nin mücadelesi sonunda aslında dikkatler o yöne döndü. Bu açıdan bakarsanız bu mücadele sadece Fenerbahçe’nin değil, Türkiye’nin mücadelesiydi.  Taraftarımıza ne desek azdır. Tek kelimeyle haklarını bizlere helal etsinler.  Gerçekten çok büyük mücadele ve çok büyük destek verdiler” diye konuştu.

ETİKETLER

şekip mosturoğlufenerbahçeşike davası3 temmuz süreci

İlgili Haberler

Şike davasında Aziz Yıldırım ve tüm sanıklar beraat etti

Yeniden görülen futbolda şike davasında karar açıklandı

Şike davasında karar öncesi Aziz Yıldırım devreye girdi, gazeteciler salona alındı

Mahkeme Başkanı Ahmet Civelek, Şike davasının kararını yalnızca avukatlara açıklamak istedi

Şike davası bitti, Fenerbahçe 'kumpas' tişörtlerinin satışına başladı

Kumpas tişörtleri 25 TL'ye, Kumpas şallarıysa 15 TL'den satışa çıkarıldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24