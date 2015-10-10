Şekip Mosturoğlu: Fenerbahçe taraftarı sayesinde Türkiye’deki büyük davaların tamamı çözüldü

"Şike Davası"nda 3 Temmuz süreciyle ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamasında, hakkındaki tüm suçlardan beraat eden Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe taraftarının dik duruşu, mücadeleyi bırakmaması sayesinde, Türkiye’deki o büyük davaların tamamı çözüldü" dedi.

FB TV canlı yayınına bağlanan ve “Herkesin gözü aydın olsun” diyerek söze başlayan Asbaşkanlarımızdan Şekip Mosturoğlu, “İlk günden beri bize inanan, bu mücadeleyi sürdüren, destekleyen ve hiç yılmayan Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Bizim için inanılmaz bir gün. 4 yıldan daha uzun bir süre inanılmaz şeyler yaşadık bu süreçte ama gelinen noktada hem bizlerin hem de Fenerbahçe’nin aklanması gerçekten mutluluk verici. Emeği geçen destek olan herkese çok çok teşekkürler. İlk günden beri liderliğini gösteren, kenetlenmemizi sağlayan, mücadelede hiç düşmemize izin vermeyen, hem motive eden Başkanımıza çok çok teşekkürler” ifadelerini kullandı.

Mosturoğlu davalar ve süreçle ilgili olarak ise “Perşembe günü basın toplantısında daha geniş ifade edeceğiz ama gerçekten Türkiye çok karanlık bir dönemden geçti. Kumpas davaları ve o davalarda mağdur edilen insanlar, kurumlar oldu. Bunların başında da Fenerbahçe ve Fenerbahçe taraftarı geliyor, en büyük mağduriyeti bunlar yaşadı. Ama Fenerbahçe taraftarının dik duruşu, mücadeleyi bırakmaması sayesinde, Türkiye’deki o büyük davaların tamamı çözüldü. Fenerbahçe taraftarının ve Fenerbahçe’nin mücadelesi sonunda aslında dikkatler o yöne döndü. Bu açıdan bakarsanız bu mücadele sadece Fenerbahçe’nin değil, Türkiye’nin mücadelesiydi. Taraftarımıza ne desek azdır. Tek kelimeyle haklarını bizlere helal etsinler. Gerçekten çok büyük mücadele ve çok büyük destek verdiler” diye konuştu.