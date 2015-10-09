Şike davasında Aziz Yıldırım ve tüm sanıklar beraat etti

"Şike Davası"nda 3 Temmuz süreciyle ilgili İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamasında karar açıklandı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe yöneticileri İlhan Ekşioğlu ve Şekip Mosturoğlu, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, futbolcular İbrahim Akın ile Korcan Çelikay, Beşiktaş eski yöneticisi Serdal Adalı ve Beşiktaş eski Teknik Direktörü Tayfur Havutçu hakkında da tüm suçlamalardan beraat kararı verildi.

Mahkemenin kararı oy birliğiyle veriği açıklandı. Mahkeme heyeti beraat eden tüm sanıkların tazminat davası açabileceğine hükmetti.

Beraat eden isimler:

Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Ekşioğlu, Korcan Çelikay, Mecnun Odyakmaz, Şekip Mosturoğlu, Serdal Adalı, Yusuf Turanlı, Cemil Turan, Tamer Yelkovan, Ali Yıldırım, Selim Kımıl, İbrahim Akın, Ümit Karan.



Savcı Abdullah Mirza Coşkun'un 5. duruşmada sanıkların "suç örgütü kurmak" ve şike" suçlarından beraatlerini istemesinin ardından bugğn görülen 6. duruşmada mahkeme heyeti sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere ara verdi. Ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti tüm sanıklar hakkında beraat kararı verdi.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte Fenerbahçeli yöneticiler Şekip Mosturoğlu ve İlhan Ekşioğlu da beraat etti. Davada adı geçen Giresunspor Başkanı Olgun Peker ile Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz hakkında da beraat kararı verildi. Sivassporlu futbolcular Korcan Çelikay ile İbrahim Akın'a da beraat müjdesi verildi.

Şike davasında Beşiktaş cephesine de müjdeli haber geldi.Beşiktaş eski Asbaşkanı Serdal Adalı ile eski teknik direktör Tayfur Havutçu için beraat kararı verildi.

Duruşmadan notlar:

- Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri duruşmaya tam kadro katılıyor. Yıldırım, duruşma salonuna girince içeridekilere 'Merhaba' dedi.

- Aziz Yıldırım'ın kardeşi Ali Yıldırım, duruşma salonuna Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz'la birlikte geldi.

- Geçmişte Fenerbahçe forması giyen ve halen sarı lacivertli kulüpte görevli olan Müjdat Yetkiner ve Kemalettin Şentürk de geldi.

- Çağlayan Adliyesi önünde toplanan 200 civarında Fenerbahçe taraftarı pankartlarla Aziz Yıldırım ve yöneticilere destek veriyor.

- Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Saffet Akbaş da salona geldi. Kalabalık nedeniyle salonda nefes almak bile güç. İzleyici sıraları dolduğu için birçok kişi sanıklara ayrılan bölümde oturmak zorunda kaldı.

- Hakim Ahmet Civelek salona 10 dakika geç geldi.

Trabzonspor'un avukatı: Aynı yanlışlar devam ediyor

- Duruşmada ilk sözü Trabzonspor Kulübü'nün avukatı aldı. Savcının mütalaasına dair görüşlerini anlatan avukat, şunları söyledi:

"Savcı aynı mütaalayı vermiş. Aynı yanlışlıklar devam etmektedir. TFF bir kamu dairesidir. 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı Yargıtay'da onaylandı. TFF'nin bir kamu kurumu olmadığını belirten bir raporu vermiştir savcı. Mütalaa çok yüzeyseldir ve Yargıtay kararı incelenmemiştir. Bugün Avrupa'da İtalya ve Türkiye dışında şike suçu yasalamamıştır. 6222 olmadan önce 'dolandırıcılık' olarak değerlendirilmiş.Savcının şike vasfı olmadığını söylemesi doğru değil.

Şike iki kişi arasında da işlenen ve tespiti zor bir iştir. Savcı ispatı zor olduğu için teşvik suçunu örgüte sokmuştur. Bu nedenle şikeden dolayı dinleme kararına gerek yoktur. 16. Ağır Ceza Mahkemesi kararı yok sayılmıştır. Bu mahkemenin kaldırılması önemli değil, Yargıtay onayından geçmiştir. Burada kısmen bozma kararları vardır. Bu mahkemenin kesinleşmiş hükümler hakkında bozma hakkı yoktur. Savcılık makamı yüksek yargı kararını bozmuştur. Böyle bir hakkı olup olmadığı tartışılmaz bile."

Aziz Yıldırım: Onur mücadelesi veriyoruz



Hakim Ahmet Civelek, Aziz Yıldırım'a, "Geçen duruşmada yoktun, bir sözün var mı?" diye sordu. Aziz Yıldırım, "Hayır hakim bey, avukatlarım gerekli savunmaları yaptı. 4 yıl 3 aydır bu mahkeme sürüyor. Onur mücadelesi yapan bir topluluk var. Kendim ve tüm arkadaşlarımın beraatini istiyorum" dedi.

Olgun Peker: Bu davanın başlangıcı bir komplo



Sanıklardan Olgun Peker, "Mahkeme süreci benimle başladı, sanırım benimle bitecek. Buradaki arkadaşlar için seviniyorum" dedi.

- Serdal Adalı: Beraatimi istiyorum.

- İlhan Ekşioğlu: Mütaalaya katılıyorum. Beraatimi istiyorum.

Ne olmuştu?

3 Temmuz 2011'de futbolda şike iddialarıyla başlatılan soruşturma sonrasında şike iddiaları üzerine dava açıldı. Kapatılan Terörle Mücadele Kanunu'nun 10. maddesiyle görevli İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi, Aziz Yıldırım, Olgun Peker, Serdal Adalı ve Tayfur Havutçu'nun da aralarında bulunduğu 85 sanık hakkında çeşitli hapis cezaları verdi.

Cezanın onanmasının ardından Aziz Yıldırım, Olgun Peker, İlhan Yüksel Ekşioğlu, Abdullah Başak, Ahmet Çelebi ve Selim Kımıl, 6526 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nda yapılan değişikliği gerekçe gösterip yeniden yargılanma ve infazının ertelenmesini talep etti.

Temyiz incelemesini 17 Ocak 2014'te tamamlayan Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Aziz Yıldırım ve Olgun Peker'in de yer aldığı bazı sanıkların cezasını onarken, diğerlerini bozdu. Yargıtay'ın kararı üzerine dava dosyası, 2 Mayıs 2014'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, başvuru üzerine, Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu 6 kişinin yeniden yargılanmasına ve infaz işlemlerinin geri bırakılmasına hükmetti. Trabzonspor ve Bucaspor'un bu karara itirazları ise reddedildi.

Davanın yeniden görüldüğü İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 13 Ocak 2015'te verdiği ara kararla, 6 sanıklı yeniden yargılama dosyası ile Yargıtay'dan bozulan Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, eski Beşiktaşlı yönetici Serdar Adalı, Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanığın yargılandığı davanın bu davayla birleştirilmesine karar verdi.