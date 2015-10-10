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Spor

Şike davası bitti, Fenerbahçe 'kumpas' tişörtlerinin satışına başladı

Kumpas tişörtleri 25 TL'ye, Kumpas şallarıysa 15 TL'den satışa çıkarıldı

10 Ekim 2015 00:13

Fenerbahçe, Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticilerin yargılandığı "Şike davası"nın son duruşmasının sona ermesiyle birlikte, "Kumpas-Game Over" şal ve tişörtlerinin satışına başladı. 

"Şike Davası" kapsamında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yeniden yargılamada , sanıkların tümünün beraatine karar verildi. Beraat kararının verilmesinden hemen sonra Fenerbahçe'nin taraftar ürünleri markası Fenerium, tişört ve şal satışına başladı. Kumpas tişörtleri 25 TL'ye, Kumpas şallarıysa 15 TL'den satışa çıkarıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve sarı lacivertli yöneticilerin 15 Ekim Perşembe günü basın toplantısı düzenleyeceği açıklandı. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, 15 Ekim Perşembe günü saat 13:00'da bir basın toplantısı düzenleyecektir. Basın toplantısı, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde bulunan 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir" ifadesi kullanıldı.

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