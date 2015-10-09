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Şike davasında karar öncesi Aziz Yıldırım devreye girdi, gazeteciler salona alındı

Mahkeme Başkanı Ahmet Civelek, Şike davasının kararını yalnızca avukatlara açıklamak istedi

09 Ekim 2015 23:42

Şike Davası ile ilgili kararların sadece avukatlara açıklanacağı duyurulunca Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım devreye girdi ve kararın değiştirilmesini sağladı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Şike davasına bakan 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı Ahmet Civelek, kararı açıklamak için avukatları çağırırken, gazetecilerin ve izleyicilerin duruşma salonuna alınmayacağını duyurdu.

Bu durum, sanıklar ve izleyiciler tarafından memnuniyetsizlikle karşılandı. Yetkililerin bu kararını salona girerken öğrenen Aziz Yıldırım, "Neden böyle yapıyorsunuz, herkesi içeri alın" dedi.

Yıldırım'ın talebini değerlendiren yetkililer, gazeteciler ve izleyicilerin de salona alınmasını kararlaştırdı. Böylelikle kararları duruşmayı takip eden herkes salonda izleme şansını elde etti.

 

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