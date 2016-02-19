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Sağlık

Şeker, beyinde ruhsal travma etkisi yaratıyor

Yapılan bir araştırmada çocuklukta kötü beslenmenin beynin hacmini küçülttüğü ve anksiyeteye yol açtığı ortaya çıktı

19 Şubat 2016 13:35

Fazla şeker tüketimi beyinde erken yaşta yaşanan cinsel taciz ya da ruhsal travma ile aynı etkiyi yaratıyor ve beyne zarar veriyor.

Avustralya'daki New South Wales Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma İngiliz gazetesi Daily Mail'in internet sitesinde yayınlandı.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre günlük alınması gereken enerjinin sadece yüzde 10'u şekerden gelmeli. Bunun için de meyve suyu ya da balı tercih etmek gerekiyor.

Şeker ile obezite ve birçok başka hastalık arasında bağlantı kurulurken son yapılan çalışma bunun beyin üzerindeki olumsuz etkisi üzerinde de durdu.

Erken çocukluk çağlarında yaşanan uzun süreli stres ya da taciz ve travmanın akıl sağlığını kötü etkilediği ve ilerleyen yaşlarda psikiyatrik bozukluklara neden olduğu biliniyor.

Kaza, yaralanma, aile bireylerinin ölmesi, doğal afet, fiziksel, cinsel veya duygusal taciz, aile içi şiddet, bir suçta mağdur olmak gibi travmatik olayların sayısı ne kadar fazlaysa çocuklar o kadar çok kortizol yani stres hormonu salgılıyor.

Ayrıca çocuklukta kötü beslenmenin de beynin hacmini küçülttüğü ve anksiyeteye yol açan bazı değişikliklere neden olduğu görülüyor.

Bu çalışmada şeker alımı ile erken yaşta görülen stresin beynin hipokampüs bölümünde aynı miktarda değişime neden olduğu anlaşılıyor.

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