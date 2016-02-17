Latte’de en az kola kadar şeker var

Latte ve mocha gibi popüler sütlü kahvelerde en az kola kadar şeker bulunduğu ortaya çıktı.

BBC Türkçe'nin haberine göre İngiltere'de fazla şeker kullanımına karşı kampanya yürüten bir grup, kafelerde satılan 131 sıcak içeceği inceledi. Bunlardan üçte birinde, her biri 9 kaşık şeker içeren en az bir teneke kutu Pepsi ya da Coca-Cola kadar şeker olduğu belirlendi.

Action on Sugar adlı grup, bazı sıcak içeceklerde şeker miktarının 20 tatlı kaşığının üzerine çıktığını kaydetti. İncelenen sıcak içecekler arasında mocha ve latte gibi aromalı kahveler, meyveli sıcak içecekler ve sütlü çikolata hot chocolate'lar da bulunuyor. Action on Sugar, üzerinde besin değerini gösteren bir etiket olsaydı, bu içeceklerden yüzde 98'inin yüksek şeker içerdiği için kırmızı etiket alacağını söyledi. İngiltere Ulusal Sağlık Hizmetleri, 11 yaş ve üzerindekilere günde en fazla 30 gram, ya da 7 tatlı kaşığı şeker almalarını öneriyor.

Action on Sugar'ın araştırmasına göre ise, Starbucks'ın portakal ve tarçınlı sıcak içeceği, 25 tatlı kaşığı şeker içeriyor. Fast Food zinciri KFC'nin mocha'sı ile Starbucks'ın sıcak çikolatasında 15 kaşık, Caffe Nero'nun Caramelatte'sinde ise 13 kaşık şeker bulundu. Action on Sugar adına araştırma yapan Kawther Hashim, kahve zincirlerine kullandıkları şeker miktarını azaltmaları, etiketleme işini daha iyi yapmaları ve en büyük boy içecekleri kaldırmaları çağrısında bulundu.