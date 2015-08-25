Şehit Ali Alkan'ın babası konuştu: Asılsız ve çirkin haberler

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, Ayvalık Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın babası, diğer oğlu Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'ın cenazede gösterdiği tepki üzerine bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler ilgili açıklama yaptı. Baba Hasan Alkan, "Asılsız ve çirkin haberler" dedi.

Yazılı bir açıklama yapan baba Hasan Alkan, çıkan haberlerden üzüntü duyduğunu belirtrek şunları söyledi:

"Öncelikle bir şehit babası ve şehit ailesi olarak şehit evladımın ve evlatlarımın üzerinden yapılan bazı asılsız ve çirkin haberlerin varlığı beni böyle bir açıklama yapmaya mecbur bırakmıştır. Evladımın şehit olmasına bağlı olarak ben, kardeşleri ve aziz Türk halkımız, biliyorum ki derin bir üzüntü ve sahiplenme içerisindedir. Ben ve ailemce birinci ağızdan herhangi bir basın kuruluşuna demeç ya da röportaj verilmemiştir. Ancak milletimizin kültürü gereği taziyeye gelen herkes nezaketli bir şekilde karşılanmıştır. Buna gazeteciler de dahildir. Milletimizin anlayışına sığınıyor, demeç ve açıklama yapmadığımı ve yapmayacağımı, sadece acımızı yaşadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Ayrıca, şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan için bugün baba ocağında mevlit okutuldu. Mevlide Osmaniye Valisi Kerem Al, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Şefik Atak, Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı jandarma Albay Metin Düz, askeri ve mülki amirlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlide katılanlar aileye başsağlığı ve sabır diledi.

Osmaniyeli bir grup anne, şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın mezarını ziyaret etti. 1.5 yıl önce de annesi vefat eden şehidin mezarına çiçekler diken anneler, "Kürt, Türk, Çerkez, Alevi, Sünni diye ayrım yok. Hepimiz insanız. Anneler olarak toplumsal barışı sağlamak için çalışacağız" dedi. Şehidin mezarına reyhan ve gül diken anneler, dualar etti.