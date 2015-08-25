T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şehit Ali Alkan'ın babası konuştu: Asılsız ve çirkin haberler

'Şehit evladımın ve evlatlarımın üzerinden yapılan bazı asılsız ve çirkin haberlerin varlığı beni böyle bir açıklama yapmaya mecbur bırakmıştır'

25 Ağustos 2015 23:11

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, Ayvalık Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın babası, diğer oğlu Jandarma Yarbay Mehmet Alkan'ın cenazede gösterdiği tepki üzerine bazı basın kuruluşlarında çıkan haberler ilgili açıklama yaptı. Baba Hasan Alkan"Asılsız ve çirkin haberler" dedi.

 

Yazılı bir açıklama yapan baba Hasan Alkan, çıkan haberlerden üzüntü duyduğunu belirtrek şunları söyledi:

"Öncelikle bir şehit babası ve şehit ailesi olarak şehit evladımın ve evlatlarımın üzerinden yapılan bazı asılsız ve çirkin haberlerin varlığı beni böyle bir açıklama yapmaya mecbur bırakmıştır. Evladımın şehit olmasına bağlı olarak ben, kardeşleri ve aziz Türk halkımız, biliyorum ki derin bir üzüntü ve sahiplenme içerisindedir. Ben ve ailemce birinci ağızdan herhangi bir basın kuruluşuna demeç ya da röportaj verilmemiştir. Ancak milletimizin kültürü gereği taziyeye gelen herkes nezaketli bir şekilde karşılanmıştır. Buna gazeteciler de dahildir. Milletimizin anlayışına sığınıyor, demeç ve açıklama yapmadığımı ve yapmayacağımı, sadece acımızı yaşadığımızı tüm kamuoyuna saygıyla duyuruyorum."

Ayrıca, şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan için bugün baba ocağında mevlit okutuldu. Mevlide Osmaniye Valisi Kerem Al, Garnizon Komutanı Tankçı Kurmay Albay Şefik Atak, Belediye Başkanı MHP'li Kadir Kara, İl Jandarma Komutanı jandarma Albay Metin Düz, askeri ve mülki amirlerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlide katılanlar aileye başsağlığı ve sabır diledi. 

Osmaniyeli bir grup anne, şehit Jandarma Yüzbaşı Ali Alkan'ın mezarını ziyaret etti. 1.5 yıl önce de annesi vefat eden şehidin mezarına çiçekler diken anneler, "Kürt, Türk, Çerkez, Alevi, Sünni diye ayrım yok. Hepimiz insanız. Anneler olarak toplumsal barışı sağlamak için çalışacağız" dedi. Şehidin mezarına reyhan ve gül diken anneler, dualar etti.

ETİKETLER

şehit ali alkanyarbay mehmet alkan

İlgili Haberler

Şehit yüzbaşının yarbay ağabeyi isyan etti: Şu güne kadar çözüm diyenler neden şimdi savaş diyor

Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan adına gönderilen çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı

Yarbay Mehmet Alkan konuştu: Bana Fethullahçı, Ergenekoncu, PKK’lı dediler; hepsini Allah’a havale ediyorum!

Yarbay Alkan, kardeşinin cenaze törenindeki açıklamalarıyla gündem olmuştu

Yarbay Mehmet Alkan hakkında soruşturma başlatıldı!

Adalet Bakanı Öztürk: Şehit yakını ama üniformalı birinin siyasetle ilgili bu tür açıklamalar yapması da doğru değil

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24