Yarbay Mehmet Alkan konuştu: Bana Fethullahçı, Ergenekoncu, PKK’lı dediler; hepsini Allah’a havale ediyorum!

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, Ayvalık Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenaze törenindeki tepkisi ile Türkiye gündemine oturan ağabeyi Jandarma Yarbay Mehmet Alkan, AKP'ye yakın bazı sosyal medya hesapları ve yazarlar tarafından "vatan haini ve paralel" olmakla suçlanmasına, “Bana Fethullahçı, Ergenekoncu, PKK’lı dediler. Hepsini Allah’a havale ediyorum. Başka ne diyeyim?” yanıtını verdi.

Saygı Öztürk, yaptığı açıklamalardan dolayı Jandarma Genel Komutanlığı’nın Yarbay Alkan hakkında disiplin soruşturması başlattığını söyledi. Alkan, Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk’e verdiği demeçte (25 Ağustos 2015) “Neye karar verirler bilemiyorum” dedi.

Yarbay Alkan, şöyle devam etti:

“Kardeşimin şehit olmasından sonra onun son şehit olması, başkalarının da ocağında bu acıların yaşanmaması için dua ettim. Bunu yürekten diledim. Şemdinli’den iki şehit haberini aldığımda o ailelerinin nasıl acılar içinde olduğunu yaşayan birisi olarak biliyorum.”

"Şu güne kadar 'çözüm' diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor" sözleriyle isyan etmişti

Jandarma Yarbay Mehmet Alkan, 23 Ağustos Pazar günü Osmaniye Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninde , kardeşinin tabutuna 'Alim' deyip sarılarak, "Buranın vatan evladı, 32 yaşında, daha vatanına, sevdiklerine doymadı, dünyaya doymadı, bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar 'çözüm' diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor" sözleriyle isyan etmişti.