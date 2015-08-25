Yarbay Mehmet Alkan hakkında soruşturma başlatıldı!

Beytüşşebap’ta şehit düşen kardeşi Yüzbaşı Ali Alkan'ın cenazesinde hükümete yönelik tepkisi ile gündeme gelen Yarbay Mehmet Alkan hakkında, Jandarma Genel Komutanlığı'nın soruşturma başlattığı öğrenildi.

Yarbay Alkan'la ilgili soruşturma başlatıldığını Sözcü Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk, bugün (25 Ağustos 2015) yayımlanan "O yarbay aynen şunları söyledi" başlıklı yazısında soruşturmayı şöyle duyurdu:



"Nitekim iftiralar anında başladı. Yarbayın “ PKK -HDP ağzıyla konuştuğunu”, “PKK sözcülüğü yaptığını”, “Fethullah Terör Örgütü mensubu olduğunu” da öne sürdüler. Bu yalan, dolan, iftiralar bitmez. Daha buna yenileri eklenir. Bakarsınız komutanı sol örgütün mensubu gibi de gösterirler. Alevi olduğunu dile getirip saygısızca ifadeler kullanırlar.

Yaptığı açıklamalardan dolayı Jandarma Genel Komutanlığı, Yarbay Mehmet Alkan hakkında disiplin soruşturması başlattı. Tabii bunun sonucunda nasıl karar verilir bilemiyorum ama AKP ’lilerin bu gelişmeyi yakından takip edeceğinden hiç kuşkunuz olmasın. Çünkü, AKP’nin aleyhine kim yazıyor, kim konuşuyorsa onların cezalandırılması için ellerinden geleni yapıyor, devlet imkanlarını da sonuna kadar kullanıyorlar."



Öztürk, ayrıca Yarbay'la görüştüğünü de belirterek ağabeyin kendisi hakkında söylenenler için, "Hepsini Allah'a havale ediyorum. Başka ne diyeyim?" dediğini belirtti. Disiplin soruşturması sorusuna da Yarbay'ın cevabı, "Neye karar verirler bilemiyorum" şeklinde oldu.

Adalet Bakanı Öztürk: Şehit yakını ama...

Yarbay Alkan’ın açıklamalarını Hürriyet’e değerlendiren İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, “Kendisine şehit yakını gözüyle bakmak lazım. O gözle bakınca da anlıyorum. Ancak, üniformalı birinin siyasetle ilgili bu tür açıklamalar yapması da doğru değil” dedi. Bakan Öztürk Ankara dışında olduğu için Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ile görüşmediklerini, ancak hem jandarma teşkilatının hem İçişleri’nin yetkililerinin konuyu araştırdığını ifade etti. Jandarma yetkilileri de Orgeneral Mendi Ankara’ya döndükten sonra konunun inceleneceği bilgisini paylaştılar.