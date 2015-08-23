Şehit yüzbaşının yarbay ağabeyi isyan etti: Şu güne kadar çözüm diyenler neden şimdi savaş diyor

Şırnak'ın Beytüşşebap İlçesi'nde, Ayvalık Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na PKK'lılar tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden Yüzbaşı Ali Alkan'ın Osmaniye Büyük Cami'de düzenlenen cenaze töreninde milletvekilleri protesto edildi. Şehidin Jandarma Yarbay ağabeyi Mehmet Alkan, kardeşinin tabutuna 'Alim' deyip sarılarak, "Buranın vatan evladı, 32 yaşında, daha vatanına, sevdiklerine doymadı, dünyaya doymadı, bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar 'çözüm' diyenler neden şimdi 'sonuna kadar savaş' diyor" dedi.

Cihan Haber Ajansı’nın haberine göre, Ali Alkan'ın naaşı, Osmaniye Devlet Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınarak, Fatih Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınması ve okunan duanın ardından Alkan'ın cenazesi, törenin düzenleneceği Envar-ül Hamit Camisi'ne taşındı.

Törene katılan protokol üyeleri ve askeri yetkililer, şehidin babası Hasan, ağabeyleri Jandarma Yarbay Mehmet Alkan ile Astsubay Başçavuş Mustafa Alkan'a taziye dileklerini iletti. Şehidin ağabeyi Jandarma Yarbay Alkan, törene üniformasıyla katıldı.

Törene katılan AK Parti İl Başkanı Hamza Tor, AK Parti Osmaniye milletvekilleri Suat Önal, Mücahit Durmuşoğlu’na Alkan’ın yakınları tepki gösterdi.

Namaz başlamadan önce öldürülen yüzbaşının astsubay kardeşi, Müftü Ramazan Çortul’un yanına gelerek namazın alayda kılınmasını istedi. Kardeşi, “Ben bu çocuğun abisiyim. Alaya götürelim, alayda kıldıralım. Ben burada bu çapulcuları istemiyorum” diyince kargaşa çıktı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara devreye girerek şehidin kardeşini sakinleştirdi.

Şehidin Jandarma Yarbay ağabeyi Mehmet Alkan da kardeşinin Türk bayrağına sarılı tabutuna ‘Alim’ deyip sarılarak, “Buranın vatan evladı, 32 yaşında, daha vatanına, sevdiklerine doymadı, dünyaya doymadı” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Alkan ardından da, “Bunun katili kim? Bunun sebebi kim? Şu güne kadar ‘çözüm’ diyenler neden şimdi ‘sonuna kadar savaş’ diyor”diye sordu.

İl Müftüsü ‘Allahü ekber’ diyerek namazı kıldırmak istedi ama kargaşa nedeniyle hemen selam vererek namazı bitirdi.

Şehidin ağabeyi alandan ayrılırken de ‘Şehit olmak istiyorum’ diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’a tepki göstererek, “Sırça saraylarda 30 tane korumayla gezip zırhlı arabalara binip de şehit olmak istiyorum diye bir şey yok. PKK’ya yardım edenler de kahrolsun, Öcalan’a yardım edenler de kahrolsun.” diye konuştu. Yarbay Alkan’ı Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara polis aracına bindirerek alandan uzaklaştırdı.

Cenazede Cumhurbaşkanı Erdoğan adına gönderilen çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı.

Şehidin babası ve ağabeyleri, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ramazan Çortul'un kıldırdığı namazın ardından Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.