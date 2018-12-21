Seher'in çevirisine PEN'den ödül

Selahattin Demirtaş’ın sekiz dile çevrilen öykü kitabı Seher’in İngilizce çevirisi ‘Dawn: Stories’ Uluslararası Yazarlar Birliği’nin (PEN) İngiltere merkezi tarafından Çeviri Ödülü’ne layık görüldü.

Euronews'in aktardığına göre, Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Seher’i 2016 yılının Kasım ayından itibaren tutuklu, 4 Aralık’tan bu yana da hükümlü bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde 2017 yılında yazdı. Türkiye’de 16 Eylül 2017’de yayımlandıktan sonra kitabevlerinde en çok satanlar raflarında yer alan ‘Seher’ İngilizce’ye Amy Marie Spangler ve Kate Ferguson tarafından ‘Dawn: Stories’ adıyla çevrildi.

ABD’li ünlü oyuncu Sarah Jessica Parker’ın kitabın İngilizce baskısını elinde tutarken görüntülendiği bir fotoğraf Türkiye’de geçen hafta en çok konuşulan olaylardan biri olmuştu. Twitter’da Sarah Jessica Parker’ın kendi isminin baş harflerinin de yer aldığı SJP by Hogarth adlı yayınevinin sahibi olduğu, Seher’in önümüzdeki yıl Nisan ayında yayımlanması beklenen ABD baskısını bu yayınevinin üstlendiği yorumları yapıldı.

Uluslararası Yazarlar Birliği PEN’in Almanya merkezi de geçtiğimiz hafta Demirtaş’ı onur üyesi ilan etmişti. 16 Eylül 2017’de Türkçe olarak raflara çıkan Seher bugüne kadar Fransızca, Arapça, İngilizce, Almanca, İtalyanca, Yunanca, Felemenkçe, Kürtçe (Kurmançi) ve Kürtçe (Sorani) olmak üzere sekiz ayrı dile çevrildi. Seher’in Farsça, Çince ve Japonca dillerine çeviri çalışmaları ise sürüyor.

Demirtaş’ın eserini Fransızca’da L’Aurore adıyla yayımlayan Emmanuelle Collas, Mollat Yayınevi’nin hazırladığı ve Youtube’da paylaştığı video kaydında kitabı değerlendirmiş, “Seher, okurken sizi ağlatabilir ama aynı zamanda inanılmaz güldürebilir de. Çünkü Selahattin Demirtaş, mizah duygusu çok gelişmiş biri” demişti.