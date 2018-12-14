O fotoğrafın gizemi çözüldü; Barbaros Altuğ: Jessica Parker, Demirtaş'ın kitabını İngilizce yayınlıyor

4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Seher’ kitabıyla New York sokaklarında görüntülenen oyuncu Sarah Jessica Parker, Demirtaş’ın kitabının İngilizce yayıncısı çıktı.

T24’e konuşan yazar-‘edebiyat ajanı’ Barbaros Altuğ, Parker’ın ‘‘SJP for Hogarth’ (Hogarth için Sarah Jessica Parker) adı ile yayıncılık yapmaya başladığını’; ‘Demirtaş’ın Seher’inin yayınevinin yayınlayacağı üçüncü kitap olacağını’ söyledi.

Sır perdesi kalktı

Ünlü ABD’li oyuncunun konuya ilişkin fotoğrafının ortaya çıkmasıyla Parker’ın Seher’i yayınlama ihtimalinin üzerinde durulmaya başlamıştı. Altuğ’un paylaştığı bilgilerle fotoğrafın arkasındaki ‘sır perdesi’ de kalkmış oldu. Demirtaş’ın hapishanedeyken yazdığı kısa öykülerden oluşan kitabı, yakında İngilizce olarak da karşımıza çıkacak ve arkasında Sarah Jessica Parker’ın desteği olacak.

"Seher de NYT ‘best-seller’ listesine girer"

Bundan önce Parker’ın seçtiği iki kitabın da New York Times’ın ‘best-seller’ (çok satanlar) listesine girdiğini de aktaran Altuğ, Seher’in İngilizce tercümesi için “Bu da girer” yorumunda bulundu. Altuğ, “Parker'ın yayımladığı ilk kitap New York Times bestseller listelerinde. İkincisi ocak ayında çıkacak Golden Child ve sonra Demirtaş'ın Nisan'da yayınlanacak Seher'i. İkisinin de bu listeye girmesi bekleniyor" ifadelerini kullandı.

Parker’ın ‘kendi okuma zevkini yansıtan kitaplar yayınlamayı seçtiğini’ söylediğine de vurgu yapan Altuğ, bu kitapların ‘Crown and Hogarth’ bünyesinde yayınlandığı bilgisini paylaştı.

Barbaros Altuğ kimdir?

90’lı yıllarında Vizyon dergisinde moda editörlüğü yaptı. Sabah ve Milliyet dergi gruplarında çalıştıktan sonra 1999’da Türk edebiyatçıları temsil eden bir edebiyat ajansı kurdu. İki yıla yakın Taraf gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Bazıları Siyah Sever ve Bir Burada İyiyiz adlı iki kitabı bulunuyor.