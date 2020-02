Ödüllü oyuncu Sarah Jessica Parker’ın, 4 Kasım 2016’dan beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevinde yazdığı ‘Seher’ kitabıyla New York sokaklarında görüntülenmesi günün en çok konuşulan haberlerinden oldu. Gazeteci Nilay Örnek de Demirtaş’ın İngilizce’ye çevrilen ancak dağıtımına nisanda başlanacak olan kitabın Parker’da olmasıyla ilgili dikkat çekici bir yazı kaleme aldı.

Parker’ın Hogarth isimli yayıncı ile anlaştığını aktaran Örnek, ünlü oyuncunun yayınevi için her yıl 3-4 yazar ve kitap bulmakla sorumlu olduğunu anlattı. “Paker’ın, Demirtaş’ın kitabı ile ilgilenmesi çok normal değil mi?” diyen Örnek’e göre yayınevi, eski HDP Eş Genel Başkanı’na kitap için teklif götürebilir.

Nilay Örnek’in kişisel sitesinde “Sarah Jessica Parker, Selahattin Demirtaş’a kitap için teklif götürebilir” başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

Malum bugünün en çok konuşulan haberlerinden biri, ABD’li oyuncu Sarah Jessica Parker’ın (53), New York’ta, elinde Selahattin Demirtaş’ın ‘Seher’ adlı kitabıyla görüntülenmesi.

Vogue’un, fotoğrafı “Parker’ın son aksesuarı onun tam bir New York’lu olduğunu kanıtlıyor” başlığıyla paylaştı ve şu notu düştü: “Sex and the City’nin Carrie Bradshaw’u Sarah Jessica Parker’ın son fotoğrafı, kültürlü olmanın son moda çantalara sahip olmaktan daha iyi olabileceğini kanıtlıyor.”

Kasım 2016’dan bu yana tutuklu olan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın cezaevindeyken yazdığı hikâyelerden oluşan, Dipnot Yayınları’ndan çıkan ‘Seher’ kitabı, İngilizceye de çevrildi ama henüz yayımlanmadı.

SADECE OYUNCU DEĞİL YAYINEVİ İLE ORTAK

‘Dawn’ adıyla Nisan 2019’da yayımlanması planlanan kitabın Parker’ın elinde görülmesi üzerine de pek çok senaryo yazıldı, Sex and the City’de rol alan bir oyuncunun kitabı okuması da… Oysa, bir, bu oyuncular kültürsüz, cahil, okumayan, boş insanlar değil; iki, herkes direkt rolleri değil! Üstelik Carrie Bradshaw’un tarzını seversin ya da sevmezsin, dizide de akıllı bir gazeteci.

Ve esas konu Sarah Jessica Parker’ın son yıllarda neler yaptığı. Parker, oyunculuk ve modacılık gibi alanların yanı sıra, Obama’nın kültür alanındaki danışman-sanatçı ekibindendi, son yıllarda ‘Divorce’ (Boşanma) adlı diziyle yapımcılığa da adım attı, bunun yanı sıra bir yayınevi ortaklığıyla beğendiği kitapları yayımlamaya başladı.

DEMİRTAŞ, TAM DA SJP’NİN ARADIĞI YAZAR

Parker, Hogarth adlı yayıncı ile anlaştı. Oyuncu, yayınevi için her yıl 3-4 yazar ve kitap bulmak, bunların küratörlüğünü yapmakla sorumlu. Parker, farklılıklara yer veren kurgu eserlere önem vereceğini baştan açıkladı zaten.

Sarah Jessica Parker seçkisiyle yayımlanacak ilk kitabın ismi ise Fatima Farheen Mirza adlı yazarın ‘A Place fo Us’ (Bizim İçin Bir Yer) adlı kitabı.

Kitap, bir Müslüman Amerikan ailenin, California’da, kızları Hadia’nın düğünü için bir araya gelmesiyle başlıyor. Kitap, farklılıklardan, etnik kimliklerden yola çıkıp “hepimizin dünyada benzersiz bir kimliğe ve yere sahip olduğunu hatırlatıyor” yorumlara göre.

Sarah Jessica Parker, yayımlayacağı kitabı sık sık görünür kılıyor. Misal A Place For Us’ı sık sık Instagram’ından da paylaştı.

AHU ÖZYURT İLE SPUTNIK RADYODA BUNU KONUŞTUK

Ahu Özyurt, beni arayıp Sputnik Radyo’da yayınlanan programında bu konuda konuşmamı isteyince bir kez daha düşündüm.

Yayında da Ahu Özyurt ile bunu konuştuk.

Şimdi, Seher’e bu gözle bakınca Paker’ın, Demirtaş’ın kitabı ile ilgilenmesi çok normal değil mi?

Açıkçası benim kitap ile Parker’ı ilk gördüğümde düşündüğüm şey şu oldu “Parker’ın bağlı olduğu yayın evi, Selahattin Demirtaş’a yeni bir kitap için teklif götürür mü? Ve hatta Parker bu kitabı (Dawn), daha önce başka ülkede yayımlanmış da olsa kendi seçkisi içinde yayımlamak mı ister?”

Çünkü siyasi ya da toplumsal bir sorunu, dikte eder gibi açık bir yol yerine hikayelerle, öykülerle anlatmak başka bir yol ve anlaşılan o ki, Parker bu yolu seçenleri arıyor. Üstelik etnik farklılıklara, kazanım ve kayıplara önem veriyor.

Sarah Jessica Parker, yayımlayacağı kitabı sık sık görünür kılıyor. Misal A Place For Us’ı sık sık Instagram’ından da paylaştı.

İleriki günlerde göreceğiz.