Şeffaflık Örgütü Başkanı: Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele karnesi zayıflıyor

Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Cobus de Swardt, Türkiye'nin yolsuzlukla mücadele performansıyla ilgili olarak, “Karnesi giderek zayıflıyor. Yolsuzlukla ilgili şikâyetlerin bastırıldığı görülüyor” yorumunu yaptı. Cobus de Swardt, "Son birkaç yılda yolsuzlukla mücadelede ilerleme sağlanamadı. Bizim yolsuzluk algısı endeksimize göre Türkiye düşüşte" dedi.

Cumhuriyet'ten Ceyda Karan'a konuşan Cobus de Swardt, "Uluslararası toplum Türkiye’de çok yüksek düzeyde vakalarda cezasızlığa gidildiğini gördü. Kesin hüküm vermek zor ama yolsuzlukla mücadelede siyasi irade yokluğu gözleniyor" görüşünü dile getirdi.

Ceyda Karan'ın Cobus de Swardt'la yaptığı söyleşi şöyle:

Karne zayıflıyor

- 2007’den beri kurulun başındasınız. Yolsuzluk, kalkınma politikaları, iş dünyasındaki durum, küreselleşme uzmanlık alanlarınız. Türkiye’yi nasıl görürsünüz?

Türkiye’nin karnesi giderek zayıflıyor. Son birkaç yılda yolsuzlukla mücadelede ilerleme sağlanamadı. Bizim yolsuzluk algısı endeksimize göre Türkiye düşüşte. Bankalar dünyasında iş yapma biçimine bakıldığında düşüşte. Sivil özgürlükler, basın özgürlüğü konusunda düşüşte. Son beş senede Türkiye hükümetinin reform performansında önemli bir gelişme yok. Geçen sene ortaya konulan paravan şirketler ve mali işlemler sektöründeki gizliliğe dair taahhütlerde ilerleme yok. Yani pek çok göstergeye bakınca Türkiye’nin düşüşte olduğunu görüyoruz. Uluslararası toplum Türkiye’de çok yüksek düzeyde vakalarda cezasızlığa gidildiğini gördü. Kesin hüküm vermek zor ama yolsuzlukla mücadelede siyasi irade yokluğu gözleniyor. Bu da kaygı verici, zira bunlar Türkiye’nin kendi ekonomik büyümesi dramatik biçimde düşerken, sosyal istikrarın azalması karşısında hükümetin test edildiği bir döneme denk geliyor. Daha açık ve şeffaflık gerekirken yolsuzlukla ilgili şikâyetler bastırıldı, sosyal medya üzerinde baskı kurulduğu görülüyor. Bu yolsuzluğun arttığı anlamına gelmez ama yolsuzlukla mücadele azminin güçlü olmadığını kesinlikle gösterir.

Yolsuzluğu nasıl tanımlarsınız? Bizde yolsuzluk sorunları gündeme geldiğinde halk arasında “Çalıyorlar ama çalışıyorlar” diye yaygın bir deyiş vardır...

Yolsuzluk, teknik düzeyde iktidarı elinde tutanların gücü kötüye kullanmasıdır. Bir pozisyona seçilmiş birisinin yahut atanmış bir yetkilinin pozisyonunu sosyal fayda için değil kendisini zenginleştirmek için kullanmasıdır. Burada sorun şu. Yolsuz politikacılar yahut yetkililerin eline geçen para aslında küçük bir miktardır. Asıl mesele hatalı siyasi kararların sosyal konularda yol açtıklarıdır. Yanlış köprüler inşa edilir, konut sektöründe yanlış planlama yapılır, yahu askeri sektörde yanlış tercihlerde bulunulur. Bunların bedelleri düşünüldüğünde rüşvete giden para görece olarak düşüktür. Ama hatalı siyasi kararlar milyonlarca insanı etkiler. Bu yüzden yolsuzluk bir sosyal adalet meselesidir.

Mücadele gerekli

- Türkiye de 17-25 Aralık 2013’te ciddi iddialarla sarsıldı. Ama yasal anlamda hiçbir şey olmadı? Romanya gibi ülkelerde yolsuzluk yüzünden büyük kitle gösterileri görüyoruz. Ancak Türkiye’de bu olmuyor...

Türkiye’de de dışarıdan bakan birisi devletin özgürlük alanlarını sınırlandırdığını görüyor. Güney Afrika’daki durum Apartheid döneminde örneğin çok daha kötüydü. Bizler konuşmaya korkardık. Belli sivil hakları bastırma çabasının bulunduğu yerde kaygıların aslında ifade edilenden büyük olduğunu anlarız. Türkiye’de de istikrarsızlığın büyük kaygı olduğunu görüyoruz. Ancak yarın sabah uyanıp insanlar hadi bugün protestoya gidelim demeyeceklerdir. Bu işler zaman ve mücadele gerektirir.