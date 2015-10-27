CHP'li Erdoğdu'dan 'Türk Telekom'da yolsuzluk' iddiası

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Türk Telekom'un özelleştirmesi sırasında ve sonrasında kamunun zarara uğratıldığını savundu. Erdoğdu, “Telekom özelleştirmesi ve sonrasında yapılan yolsuzluklar ve kötü yönetimin Türkiye ekonomisine 21 yıllık zararı 97,8 milyar TL olarak hesaplanmış olup 34,8 milyar TL zarar 2005-2015 yılları arasında gerçekleşmiştir. Sektör verileri esas alınarak gelecek 11 yıl içinde 63 milyar lira ek zarar edileceği hesaplanmıştır” dedi.



Cihan Haber Ajansı'nın haberine göre, Aykut Erdoğdu CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında yaptığı açıklamada Türk Telekom'un özelleştirilmesinde ihale şartnamesinin belirsiz bırakıldığını ve ihale değerinin 11,5 milyar dolara düşürüldüğünü iddia etti.

İhale sonrasında şartnamenin değiştirildiğini savunan Erdoğdu, "Hariri Ailesinin ve diğer gizli ortakların fahiş karlar elde etti. Eğer Telekom şirketine sabit telefon ve internet,sabit ücret ve alt yapı düzenlemeleriyle sağlanan avantajlar ihale öncesinden bilinseydi en iyimser hesaplamalarla Telekom şirketinin değeri 40 milyar dolar olması gerekirdi" diye konuştu.

Türk Telekom'un özelleştirmenin hemen öncesinde kamuya ait yaklaşık 3 milyar dolar varlığı olan Aycell şirketinin batmış durumdaki Aria şirketiyle birleşmesi sonucu kamunun yaklaşık 1,5 milyar dolara zarara uğradığını iddia eden Erdoğdu, "Telekom yolsuzluğunun ilk halkası, Telekom’a ait Aycell'in, İŞ-TİM ortaklığına ait Aria şirketiyle birleştirilerek AVEA Şirketinin kurulması sırasında yapıldı. Birleşme sırasında Aycell Şirketi 2,5 milyar dolar lisans ücreti ödemiş, altyapıya önemli yatırımlar yapmış ve kamu kurumlarıyla yaptığı kurumsal anlaşmalarla müşteri potansiyelini hızla artırmış bir şirketti. Aynı dönemde ARIA sermayesi erimiş ve yükümlülükleri çok yükselmiş bir şirketti. Birleşme öncesi şirketlerin (Aria ve Aycell) değerinin belirlenmesi için danışmanlık şirketi tarafından düzenlenen rapor halktan gizlendi" dedi.

Erdoğdu, "Yapılan birleşmeye Hazine bürokratları, bu birleşmenin kamu zararı dolayısıyla hukuki sorumluluk doğuracağı gerekçesiyle itiraz etti. Hazine temsilcisinin itirazıyla birleşme kararının alındığı Türk Telekom Genel Kurulu iptal edildi. Bu durum karşısında AKP 4971 ve 5071 sayılı Kanunları TBMM’den geçirerek yasayla iki şirketi birleştirdi. Yasaya göre Aycell ve Aria birleştiriliyor, yeni şirketin yüzde 40’ı Türk Telekom’un, yüzde 40’ı Telekom Italia’nın, yüzde 20’si İş Bankası’nın oluyordu. Telekom 3 milyar dolar değerinde Aycell’i 1,5 milyar dolar borcu olduğu iddia edilen Aria ile birleştiriyor ve yeni kurulan şirketin sadece yüzde 40’ını alıyordu. Yapılan bu birleşme sonucunda kamu yaklaşık 1,5 milyar dolar zarar ettirildi" ifadelerini kullandı.

Türk Telekom gayrımenkulleri

21 yıl sonra kamuya devredilmesi gereken gayrimenkullerin değerinin çok altında satılmasına göz yumulduğunu öne süren CHP'li Erdoğdu, burada suç işlendiğini söyledi.

Erdoğdu, şunları kaydetti:



"Satılan gayrimenkullerin satış değerlerine ilişkin bilgiler hükümet tarafından gizlenmektedir. Özelleştirme sonrası Telekom’un abonelerden fahiş sabit ücret almasına ve piyasa gereklerinin üzerinde fiyat yükseltmesine göz yumularak aboneler soyulmuştur. Abonelerde haksız olarak alınan sabit ücretler sonucunda Hariri ailesine 2015 yılına kadar en iyi hesaplamalarla 11 milyar TL haksız kaynak aktarılmıştır. 2005-2015 mali tablo verileri ve pazar gelişmeleri dikkate alınarak yaptığımız tahminlerde bu tutarın 2026 yılında kadar 20 milyar TL’ye ulaşması beklenmektedir."



Bu yolsuzluk iddialarıyla ilgili dosyanın yargıya taşındığını söyleyen Erdoğdu, dosyanın kısa sürede kapatıldığını söyledi. Dosyayı kapatan Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi hakiminin aynı zamanda kömür yolsuzluğu iddialarına ilişkin soruşturmayı kapatan karara imza atan hakim olduğunu, Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği bu karar nedeniyle Türkiye’deki en önemli yolsuzluk dosyalarının yargılanamadığını iddia etti.





Telekom özelleştirilmesinden sonra kurumlar vergisi 10 puan indirilerek 2005-2014 yılları arasında 2 milyar TL kamu zararına sebep olduğunu söyleyen Erdoğdu, “Hariri ailesine ait Telekom’un kamuya ait Türksat frekanslarını ücretsiz kullanımına Sayıştay’ın ısrarlı uyarılarına rağmen göz yumulmuş ve yaklaşık 1,7 milyar TL kamu zararına sebep olunmuştur. Bu haliyle devam etmesi durumunda 2025 yılında kamu zararının 5,1 milyar TL’ye ulaşacağı hesaplanmaktadır. Türksat’a ait alternatif telefon, internet ve televizyon hizmeti verme potansiyeli olan Kablo TV Şirketi Telekom’a avantaj sağlamak ve rekabeti engellemek amacıyla iğdiş edilmiştir. Özelleştirme sonrası Telekom çalışanları mağdur edilmiş on binlerce Telekom çalışanı ağır travmalar geçirmiştir. Telekom çalışanları kıdem tazminatı ve diğer yükümlülükleri kamuya yüklenerek birer eşya gibi Hariri’ye kiralamıştır. Bu sırada kamunun yüksek lisans, doktora yapan yetişmiş personeli özellikle muhalif personel, eğitim ve yeterliliklerine bakılmaksızın depo müdürü gibi aşağılayıcı pozisyonlarda çalışmaya zorlanmıştır” şeklinde konuştu.



Türk Telekom’un gayya kuyusuna dönüştürüldüğünü söyleyen Erdoğdu, şu açıklamalarda bulundu:



“Bütün bu yolsuzluk ağlarına ve kötü yönetim yapısına rağmen Telekom 10 yılda 114 milyar TL gelir 20 milyar TL kar elde etmiştir. Ancak bu sürede sermayesi 3 milyar TL erimiş borçları 10 milyar TL artmış ve 5 milyar TL faiz ödemek zorunda bırakılmıştır. Ayrıca Telekom’un hakim hissedarı OGER Telekom hisselerini rehin göstererek ek 20 Milyar TL borçlanmıştır. Şu haliyle altyapısı ve teçhizatı kamuya ait olan Telekom gayya kuyusuna dönüştürülmüş olarak 2025 yılında kamuya dönmeyi beklemektedir. Telekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Ulaştırma Bakanlığı’nın gözetiminde tekel konumunu ve piyasa hakimiyetini kötüye kullanmış, yıkıcı fiyatlama ve çapraz sübvansiyon yaparak piyasanın serbestleşmesine ve rekabet ortamı yaratılmasına engel olmuştur. Bu durum telekomünikasyon sektörünün gelişmesine, hizmet kalitesinin artmasına ve fiyatların düşmesine engel olmuştur. Telekom özelleştirmesi ve sonrasında yapılan yolsuzluklar ve kötü yönetimin Türkiye ekonomisine 21 yıllık zararı 97,8 lilyar TL olarak hesaplanmış olup 34,8 milyar TL zarar 2005-2015 yılları arasında gerçekleşmiş olup sektör verileri esas alınarak gelecek 11 yıl içinde 63 milyar ek zarar edileceği hesaplanmıştır.



İsmi 17-25 yolsuzluk operasyonlarında geçen Abdullah Tivnikli, hemen hemen her dönem Telekom'un yönetiminde olmuş ve o dönem bir tek yazı yazan ve sonrasında konuyu kapatan İsmet Berkan tarafından ağır bir şekilde suçlanmıştır. Telekomun gizli hissedarları adına yönettiğini söylemiştir. Ancak bu iddia araştırılmamış ve delillendirilememiştir. Daha sonra Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz'ün yurtdışı seyahatlerinin bir kısmında bu iddiayı araştırmak üzere yurtdışına çıktığı söylenmiş ama kamuoyuna detaylı bir açıklama yapılmamıştı.”