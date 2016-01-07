Seçkin Piriler: Yaşadığım trajediyi herkes görüyor

Eşi Kaan Tangöze’nin Kıvılcım Ural’la görüntülenmesinin ardından zor günler geçiren Seçkin Piriler, "İki çocuğum var, ikisi de hayatımın anlamı. Yaşadığım trajediyi herkes görüyor" sözleriyle içini döktü.

Hürriyet'te yer alan habere göre; ünlü manken, “Yılbaşı gecesi oğlunu barda kucağında uyuttu” haberlerine isyan etti. Arkadaşı Meral Kaplan’ın davetlisi olarak Kıbrıs’taki Nuhun Gemisi otelinde Sibel Can’ı dinlemeye giden Piriler, ”Kıbrıs’a kafa dinlemeye gitmiştim. Gerçeği yansıtmayan bir şeyle anılmak beni çok derinden yaraladı” dedi.

Çok yıpratıcı

Çocuğunun kucağında sadece 10 dakika kaldığını, sonra odaya uyumaya götürdüğünü söyleyen Piriler, “İki çocuğum var ve ikisi de hayatımın anlamı. Son bir aydır yaşadığım trajediyi zaten herkes görüyor, biliyor. Yaşadıklarım yetmiyormuş gibi bir de bu tarz haberler çok yıpratıcı” diye konuştu.