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Duman solisti Kaan Tangöze'nin aldatılan eşi Seçkin Piriler, boşanma davası açtı

Piriler, "Kaan'dan boşanmam" demişti

03 Ocak 2016 10:54

Seçkin Piriler, kendisini Kıvılcım Ural ile aldattığı iddia edilen kocası Kaan Tangöze’ye boşanma davası açtı. 

Milliyet’ten Abdullah Malkoç’un haberine göre Piriler, çocuğunun babasıyla yollarını ayırmaya karar verdi. Çiftin, mal paylaşımı yaptıktan sonra mahkemeye başvuracakları öğrenildi. Evlerini ayıran ikiliden Piriler’in boşandıktan sonra ise İstanbul’da yaşamak istemediği, bu nedenle geçtiğimiz günlerde Bodrum’a gidip, ev baktığı iddia edildi. 

Ne olmuştu?

Seçkin Piriler, Duman grubunun solisti olan eşi Kaan Tangöze ile fotoğraflarının basına yansımasının ardından zor günler geçirmişti. Piriler, Tangöze’nin Kıvılcım Ural’la öpüşürken çekilen fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ilk olarak “Boşanmıyoruz” açıklaması yapmıştı.

Ancak Kıvılcım Ural’ın “İlişkimiz yeni değil, altı yıldır sürüyor” sözleri ünlü mankenin bu kararını değiştirmesine neden oldu. Piriler’in yakın dostu olan Meral Kaplan geçtiğimiz günlerde “Seçkin ilk başta ‘Boşanmıyoruz’ falan dedi ama erkekleri öyle kolay affedebilir miyiz? Seçkin, Kaan’ı affedemez” açıklamasıyla ünlü mankenin boşanma davası açacağının sinyallerini vermişti.

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