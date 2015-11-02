Batman’da 10 gözaltı, Şırnak’ta müdahale, Yüksekova’da silah sesleri

1 Kasım genel seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AKP 4,5 aylık aranın ardından tek parti olarak yeniden iktidar olurken, HDP ise oy oranında ise düşüş yaşandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki birçok kentte seçim ihlallerine dair iddialar gündeme gelirken sandıkların açılmasıyla bölgede gerginlik artmaya başladı. Batman’da 10 kişi gözaltına alınırken Şırnak’ta bazı mahallelerde polis müdahalesi olduğu, Ağrı Patnos’ta da bir kişinin yaralandığı bildirildi.

7 Haziran seçimleri öncesinde başlayan ve 24 Temmuz'da meydana gelen Suruç katliamında 33 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye’nin sınır ötesi operasyonlarıyla tırmanan Doğu ve Güneydoğu’daki gerginlik, 1 Kasım seçimleriyle daha da arttı.

Batman'da polis ile avukatlar arasında tartışma

İlk olarak Batman’da oy sayımı sırasında polis ile Batman Barosu üyeleri arasında tartışma çıktı. Mezopotamya Hukukçular Derneği Batman Şube Eş Başkanları Mesut Aydın’ın T24’e verdiği bilgiye göre; polis ile avukatlar arasında adliye binası önünde tartışma çıktı. Tartışma sonrasında kent merkezinde 10 kişi gözaltına alındı.

Hakkari Baro Başkanı Serdar Işık da Yüksekova’da silah ve çatışma seslerinin olduğunu belirterek kentte gerginliğin olduğunu söyledi.

Şırnak'ta Bahçelievler Mahallesi'ne giriş yok

Şırnak İnsan Hakları Derneği Başkanı Emirhan Uysal da Şırnak kent merkezinde Bahçelievler Mahallesi’nde polis müdahalesi olduğunu ifade etti. Mahalleye giden yolların kapatıldığını belirten Uysal, bu gerekçeyle mahalleye giremediklerini ancak mahalleliden polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunduğunu öğrendiklerini söyledi.

Ayrıca DİHA’da yer alan habere göre de “Patnos'ta içinde 5 kişinin bulunduğu aracın polislerce taranması sonucu Vehbi Boğurcu isimli genç yaralanırken, araçtaki 4 kişi gözaltına alındığı” iddia edildi.