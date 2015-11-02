AKP seçmen desteğinde ilk kez 23,4 milyona ulaştı, 13 yıldaki 11 sandık sınavının 10'undan zaferle çıktı

1 Kasım 2015 genel seçimin resmi olmayan sonuçlarına göre, AKP yüzde 49,4 oranında oy aldı. AKP, 13 yıllık iktidarında, oranlara göre en yüksek oyu almasa da ilk kez toplamda 23 milyon 469 bin 749 kişinin oyunu aldı.

Anadolu Ajansı'nın paylaştığı rakamlara göre, yüzde 87,6 oranında katılımın olduğu belirtilen 1 Kasım seçiminde, 55 milyon 27 bin 307 kayıtlı seçmenin 48,180,515'i oy kullanırken 47,495,941 kişinin oyu geçerli sayıldı.

AKP, 1 Kasım'da aldığı toplam oya en yakın sayıyı 2010 referandumunda aldı. Referandumda “Evet” oyu verenler 21 milyon 787 bin 610’u bulurken AKP, yüzde 49,83 oyla kazandığı 2011 genel seçiminde 21, 399,082 oy almıştı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Tayyip Erdoğan’a oy verenlerin sayısı 21 milyon 143’e ulaşmıştı.

AKP’nin iktidara geldiği 2002’den itibaren girdiği, 1 Kasım dışındaki 10 seçimde kazandığı oyların toplamı şöyle:

7 Haziran’daki oyuna 4 milyon 600 binden fazla oy ekledi

7 Haziran 2015 genel seçiminde 56 milyon 608 bin 817 kayıtlı seçmenden 47 milyon 507 bin 467’si oy kullandı. Seçime katılım oranı yüzde 83,92’yi bulurken AKP, yüzde 40,87 ile tek başına iktidar olamasa da birinci parti oldu. AKP, 7 Haziran'da toplamda 18 milyon 867 bin 411 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde 21 milyon 143 oy

2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminde 55 milyon 692 bin 841 bin kayıtlı seçmenden 41 milyon 283 bin 627 kişi oy kullandı. Geçerli oy sayısı 40 milyon 545 bin 911’i bulurken seçimde, Recep Tayyip Erdoğan 21 milyon 143 oy almıştı.

30 Mart yerel seçimi: 19,469,840 oy

2014, Ağustos’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminden yaklaşık 6 ay önceye denk gelen yerel seçimde kayıtlı seçmen sayısı 52 milyon 608 bin 398’di. 46,924,877 kişinin oy kullandığı seçimde geçerli oy sayısı 44,866,446’yı buldu. 2014’teki seçimde AKP, 19,469,840 oy aldı.

12 Haziran 2011’de 21, 399,082 oy

12 Haziran 2011 genel seçiminde 52,806,322 kayıtlı seçmenden 43 milyon 914 bin 949’i oy kullandı. Geçerli oy sayısı 42,941,763’i bulurken AKP’nin oy sayısı toplamda 21, 399,082 idi. AKP bu oy ile yüzde 49,83 oranında oy kazanmış oldu.

2010 referandumu: Evet oyu 21 milyon 787 bin 610

2010 anayasa değişikliği referandumunda 52 milyon 51 bin 828 kayıtlı seçmenden yüzde 73,71’i sandık başına gitmiş ve geçerli oy kullanan 37,644,051’inin 21 milyon 787 bin 610’u “evet” oyu kullanmıştı.

2009 yerel seçimi: 15 milyon 353 bin 553

2009’da yapılan yerel seçimde ise 48,049,446 kayıtlı seçmen vardı. 40 milyon 932 bin 260 kişinin oy kullandığı seçimde, geçerli oy sayısı 39,988,763’ü buldu. AKP aldığı 15 milyon 353 bin 553’le yüzde 38,39 oranında oy aldı.

2007 referandumu: “Evet” diyen 19,422,714 kişi

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin oylandığı 21 Ekim 2007 referandumunda ise seçmen sayısı 42,665,149’du. Yüzde 67,40 oranında katılımın olduğu seçimde 19,422,714 kişi “Evet” oyu kullandı.

2007 genel seçimi: 16,327,291

22 Temmuz 2007’de yapılan genel seçiminde kayıtlı 42,799,303 seçmenden 36 milyon 56 bin 293 kişi geçerli oy kullanabildi. AKP, 2007’deki bu seçimden toplam 16,327,291 oy aldı.

2004 yerel seçimi: 13 milyon 447 bin 287

2004 yerel seçiminde yapılan yerel seçimde toplam seçmen sayısı 43,552,931’i buldu. Geçerli oy sayısı 32 milyon 268 bin 496 kişiye ulaşırken AKP, 13 milyon 447 bin 287 oy aldı. AKP aldığı oy oranıyla yüzde 41,76’yı buldu.

2002 genel seçimi: AKP’ye 10,808,229 oy

AKP'nin Kasım, 2002'de katıldığı ilk genel seçimde 41 milyon 407 bin 027 kayıtlı seçmenden 32,768,161’i oy kullandı. 31,528,783 kişi geçerli oy kullanırken AKP oyların 10,808,229'unu aldı.