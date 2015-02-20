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Politika

Seçimlerde HDP'den ilk bürokrat aday

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi'nde uzman olarak çalışan Yusuf Yetim'in HDP'den aday olmak için istifa ettiği öğrenildi

20 Şubat 2015 16:00

Başbakanlık Özelleştirme İdaresi’nde uzman olarak görev yapan Yusuf Yetim, milletvekili adaylığı için görevinden istifa etti. Yusuf Yetim, parti olarak da HDP’yi seçti ve “Yerel bir parti olmaktan çıkıp tümTürkiye ’ye seslenen bir parti olduğu” gerekçesiyle HDP’yi tercih ettiğini vurguladı. Yetim, memleketi Şanlıurfa’dan aday olmak istediğini de açıkladı.

Ali Ekber Ertürk'ün Sözcü'de yayımlanan haberine göre, Refahyol iktidarı döneminde Devlet Bakanı Nevzat Ercan’ın danışmanlığını da yapan Yusuf Yetim, 2002 ve 2011 genel seçimlerinde AKP ’den adaylık başvurusunda bulunmuştu. Son yerel seçimlerde yine AKP’den aday olmak için istifa eden ancak aday gösterilmeyince bağımsız aday olan Yusuf Yetim, bu kez tercihini HDP’den yana kullandı.

Yetim, ”HDP’yi tercih ettim çünkü AKP’nin otoriter tutumu bir kabus gibi ülke üzerine çöküyor. Halkların Demokratik Partisi’ni bir başka tercih nedenim, Parti’nin bölge partisi profilinden ülke partisi vizyonuna kanatlanma çabasını büyük bir heyecanla karşılamış olmam ve 25 yıllık bürokrasi tecrübemi Şanlıurfa halkı için seferber etmek istememdir” dedi.

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