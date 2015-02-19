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Politika

KONDA referanslı seçim anketine göre HDP barajı aşıyor

Twitter kullanıcısı tarafından KONDA anketi üzerinden yapılan simülasyon...

19 Şubat 2015 02:35

Konda Araştırma ve Danışmanlık (KONDA) tarafından Ocak 2015'de yapılan bir anket üzerinden simülasyon hedabı çıkaran Twitter kullanıcısı Murat Kızılboğa, "Kararsızlar dağıtıldıktan sonra HDP, barajı 10.6 ile geçiyor, AKP oylanı ise düşüşe geçti" dedi.

aberler.com'un haberine göre, Kızılboğa'nın KONDA'nın anketinden yaptığı çıkarıma göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranları şöyle oluştu:

AKP %45,4
CHP %23,3
MHP %15,1
HDP %10,6

 

Oylara göre milletvekili sayıları

 

Alınan oy oranlarına göre milletvekili sayıları ise şöyle dağıldı:

AKP 277 vekil
CHP 120 vekil
MHP 79 vekil
HDP 74 vekil

 

Kararsızlar artıyor

 

Seçim anketinin sonuçlarına göre, kararsızlarda büyük bir artış var. Türkiye'deki seçmenin dörtte biri ya "kararsız" ya da "sandığa gitmeyi düşünmüyor".

KONDA'ya göre "seçmen kendisine seçenek bulamıyor, AKP'den soğuyan seçmenin muhalefete geçtiğine ilişkin bir bulgu yok".

CHP ve MHP'nin seçmeninde ise partilerinin iktidara aday olamayacağı düşüncesi hakim. Ancak bir diğer muhalefet partisi olan HDP için aynı şey geçerli gözükmüyor.

HDP bir önceki ay anketine göre oylarını %2,1 artırmış durumda. Kararsızlar dağıtılmadan bir önceki ankette 5.7 oy alan Halkların Demokratik Partisi, Ocak anketinde 7.8 olarak çıkıyor.

Ankette en çok dikkat çeken noktalardan biri de "kararsızlar"ın sayısının ciddi bir artış gösteriyor olması.

Öyle ki Aralık 2014'te yüzde 19,3 olarak gözüken "kararsızlar", Ocak 2015'te yüzde 22'ye yükseldi. Kararsızlar partilerin aylara göre dağılımında yüzde 2.8'lik artışla diğer partilere ciddi bir fark attı.

 

 

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