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Seçim yasakları başladı!

Yasaklar, saat 18.00'de propaganda döneminin sona ermesinin ardından uygulamaya kondu

31 Ekim 2015 22:55

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) belirlediği yayın yasakları, Milletvekili Genel Seçimi'ne yönelik propaganda döneminin saat 18.00'de sona ermesiyle birlikte başladı. 

YSK'dan yapılan açıklamada "Siyasi partiler veya adayların oy verme gününden önceki 24 saate kadar olan sürede radyo ve televizyonlarda birlikte veya ayrı ayrı açık oturum, röportaj, panel gibi programlara katılarak görüşlerini açıklayabilecekleri, siyasi partiler veya adayların açık veya kapalı yer toplantılarının radyo ve televizyonlarda canlı yayınlanabileceği, son 24 saat içinde ise benzeri program ve toplantıların yayınlanamaz" denildi. Milletvekili Genel Seçimi'nin yapılacağı 1 Kasım Pazar gününü kapsayan seçim yasakları ise şöyle: 

"YSK kararına göre bugün saat 18.00'den itibaren ise seçim günü yasakları başladı. Seçimin yapılacağı yarın saat 18.00'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçim ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Seçim günü 18.00-21.00 saatleri arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında sadece YSK tarafından seçimle ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Seçim günü saat 21.00'den sonra bütün yayınlar serbest olacak. YSK, gerek görürse yayın yasağını yarın saat 21.00'den önce de kaldırabilecek. Oy verme günü saat 06.00'dan 24.00'e kadar alkollü içki satılamayacak, içkili ve umumi yerlerde alkollü içki verilmesi ve içilmesi yasak olacak. Eğlence yerleri oy verme süresince kapalı kalacak, eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka kimse silah taşıyamayacak"

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