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Oy ve Ötesi: Sandık çevresinde bulunma hakkının engellenmesi seçim kanunun ihlalidir

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü, Oy ve Ötesi'nin sandıklara alınmamasını istemişti

31 Ekim 2015 20:31

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nün 'Oy ve Ötesi grubunun 'müşahitler dışındaki kişilerin sandık alanı ve çevresine alınmaması' yönündeki talimatı sonrası Oy ve Ötesi Derneği açıklama yaptı. Yapılan açıklamada "Siyasi partilerin görevlendirme belgesine sahip müşahitlerin seçim işlemlerinin tamamını gözlemleme hakkına sahiptir. Sandık çevresinde bulunma hakkının engellenmesi seçim kanunun doğrudan ihlali anlamına gelir" denildi. YSK da 'Oy ve Ötesi Derneği üyelerinin sandık alanı ve çevresine alınmaması konusunda yaptığı başvuruyu reddetti.

Yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: "Tarafsız ve tamamen gönüllü bireylerin oluşturduğu Oy ve Ötesi Derneği, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden beri, dördüncü defa, seçim gününün şeffaflığı için, katılımcı demokrasi gereklerine uygun olarak, seçmenlerin süreçlere tarafsız ve uzlaşmacı katılımı amacı ile çalışmalarını sürdürüyor. Demokratik seçim süreci hakkında bilgilenmek ve bu seçim sürecine siyasi partiler ve bağımsız milletvekili adayları adına müşahit olarak katılmak isteyenlerin gönüllü başvuruları 30 Ekim 2015 akşamı sonlandı. Oy ve Ötesi’ne başvuran 66,275 seçmenden 57,143’ü, siyasi partilere ve bağımsız milletvekili adaylarına yönlendirildi. Sandık müşahiti olarak görev alanlar ile gerçekleştirilen toplantılar ve sosyal medya yoluyla mevzuata dair bilgilendirmeler paylaşıldı. Siyasi partilerin görevlendirme belgesine sahip müşahitlerin hepsi 298 sayılı Seçim Kanunu ve 135 sayılı Genelge’ye göre sandık çevresinde bulunma ve seçim işlemlerinin tamamını gözlemleme hakkına sahiptir. Müşahitlerin bu hakkının engellenmesi seçim kanunun doğrudan ihlali anlamına gelir."

 

 

 

 

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