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Yaşam

Seçim günü havalar nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri için fırtına uyarısı yaptı

31 Ekim 2015 19:50

Türkiye'nin 5 ay aradan sonra tekrardan seçimlere gideceği 1 Kasım gününe dair raporunu açıklayan Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu'nun sınıra yakın illerinde sağanak yağış beklendiğini belirterek Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri içinse fırtına uyarısı yaptı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz bölgeleri için Cumartesi gününden itibaren etkili olacak fırtına uyarısı yaptı. Cumartesi günü başlayıp, üç bölgede hızı 90 kilometreyi bulacak rüzgarın sandık başına gidilecek pazar günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Rüzgarın ulaşımın yanı sıra, elektrik nakil hatları dahil birçok olumsuzluğa yol açabilecek şiddette "Kuvvetli Fırtına" ve "Tam Fırtına" şeklinde esmesi bekleniyor. Seçimlerin yapılacağı 1 Kasım Pazar günü en düşük sıcaklığın 11 derece, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması bekleniyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da 1 Kasım 2015 seçimlerinin yapılacağı Pazar günü yurt genelinde beklenen hava durumunu değerlendirdi. Kuzey ve Doğu kesimlerinde parçalı yer yer çok bulutlu bir hava beklendiğini belirten Bakan Eroğlu, “Doğu Karadeniz kıyılarındaki illerimiz Giresun, Trabzon, Rize ile Ordu, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, Van, Bitlis, Siirt, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı olmasını tahmin ediyoruz. Diğer bölgelerimizin ise parçalı az bulutlu geçeceğini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçim günü rüzgarın, Marmara ile Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Karadeniz kıyılarında Batı ve Kuzeybatı yönlerden kuvvetli 40-60 kilometre olarak esmesi beklendiğini vurgulayan Eroğlu bazı illerde beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili şunları kaydetti:

“Ankara parçalı ve az bulutlu 14, İstanbul parçalı ve çok bulutlu 16, İzmir parçalı bulutlu 19, Antalya az bulutlu 25, Adana az bulutlu 28, Samsun parçalı ve çok bulutlu 15, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 14, Erzurum parçalı ve çok bulutlu 9, Diyarbakır az bulutlu 18, Afyonkarahisar parçalı ve az bulutlu 13 derece tahmin ediliyor.”

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