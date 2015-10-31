1 Kasım seçiminin kaderini 26 il değiştirecek

1 Kasım seçimlerinde, Türkiye genelindeki illerde olabilecek yüzde 1.3’lük değişim, o ildeki milletvekili oranlarının değişmesi anlamına gelecek. Bu kritik bölgelere göre seçim çalışmalarını oluşturan meclisteki 4 parti, genel oylarını artırmanın yanı sıra 7 Haziran’da kıl payı kaçırdıkları kritik bölgelerde oylarını yükseltebilmek için çalışmalarda bulundu. Vatan’dan Emre Eser’in haberine göre 26 ilde partilerin iline göre mevcut oylarında 300 ila 5 bin 700 oy arasında bir oy değişimi yaşanması durumunda o illerde bir milletvekilliği ya kazanacak ya da kaybedecek.

Bu bölgelerdeki yüzde 0,39 ile yüzde 3 arasındaki oy değişimleri, 7 Haziran’a göre farklı dağılım çıkmasına neden olabilir. 1 Kasım seçimlerinde İstanbul 3. Bölge başta olmak üzere Gümüşhane, Giresun, Bayburt, Samsun, Çankırı ve Amasya’da kıyasıya rekabet yaşanacak. AK Parti ile MHP bu illerde kritik bir koltuk savaşına girecek. İşte dört partinin sadece bir vekil kazanmak ya da sahip olduğu bir vekillik koltuğunu kaybetmemek için savaş vereceği seçim bölgeleri:

AKP

İstanbul 3. Bölgede bin 600 oy, Gümüşhane bin 500 oy, Giresun bin 300 oy, Bayburt 600 oy, Samsun 400 oy fazladan alması durumunda 1 milletvekili fazladan çıkaracak. Aynı şekilde Amasya’da 600 oy, Çankırı’da bin 200 oy, Çorum’da bin 500 oy, Muş ve Malatya’da ise 2 bin 300 oy az fazlalık o illerde 1 vekil kaybedecek.

CHP

Ardahan’da 2700, Tunceli’de 3600, İzmir 1. Bölgede 3900, Niğde’de 4200, K.Maraş’da 5200 oy fazladan alması durumunda bu illerde milletvekili sayısı 1 artmış olacak. Aynı şekilde Erzincan’da 1000 oy, Sivas 2 bin 400, Bilecik’de 2 bin 900, Aydın’da 3 bin, Ordu’da ise 4 bin 700 oy az alırsa bu illerde 1 koltuk kaybedecek.

MHP

Amasya’da 600 oy, Çankırı’da bin 200 oy, Iğdır’da bin 300 oy, Kocaeli’nde bin 300 oy, Malatya’da bin 300 oy alırsa bu illerde birer koltuk fazladan kazanacak. MHP yine Samsun’da 300 oy, Bayburt’da 500 oy, İstanbul 3. Bölgede 900 oy, Giresun’da bin 100 oy, Gümüşhane’de ise bin 400 oy daha az alırsa bu illerden birer koltuk kaybedecek.

HDP

Muş’ta 2 bin 400, Batman’da 3 bin 100, Bİngöl’de 4 bin 800, Aydın’da 5 bin 500,Hatay’da 5 bin 700 oy fazla alırsa bu illerde bir koltuk fazladan kazanacak. Yine, Kocaeli’de 700, Iğdır’da 2 bin 500 oy, Ardahan’da 3 bin 500 oy, Van’da 4 bin 300, Tunceli’de 4 bin 700 oy daha az alırsa bu illerde birer koltuk kaybetmiş olacak.