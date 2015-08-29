Seçim hükümetinde kim kimdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından açıklanan seçim hükümetinde yer alan isimler belli oldu.

Başbakan Davutoğlu tarafından açıklanan seçim hükümetinde yer alan isimlerin siyasi tecrübeleri ve özgeçmişleri şu şekilde:

Başbakan Ahmet Davutoğlu

Hükümeti kurmakla görevlendirilen AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Geçici BakanlarKurulu'nda ikinci kez Başbakanlık görevini üstlendi.

Konya'da 26 Şubat 1959'da doğan Başbakan Davutoğlu, 1983'te Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Ekonomi bölümlerinden çift ana dal yaparak mezun oldu.

Boğaziçi Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yapan Davutoğlu, 1990'da Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nde yardımcı doçent unvanı ile çalışmaya başladı. Davutoğlu, üniversitenin Siyaset Bilimi bölümünü kurdu ve 1993'e kadar bu bölümü başkanlığını yürüttü.

Doçentlik unvanını 1993'te, profesörlük unvanını da 1999'da alan Başbakan Davutoğlu, 1995-2002 yılları arasında İstanbul'da farklı üniversitelerde ders verdi ve yönetici kadrolarında görev aldı.

Davutoğlu, 2002 yılının Kasım ayında "Başbakan Dışişleri Başdanışmanlığı" görevine atandı ve 2009 yılının Mayıs ayına kadar Başbakan Başdanışmanlığı görevini sürdürdü, görev süresi boyunca dış politikanın oluşturulması ve uygulanmasında etkin bir rol oynadı.

Ahmet Davutoğlu, 2009 yılında parlamento dışından Dışişleri Bakanı olarak atandı. 2011 genel seçimlerinde Konya milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Davutoğlu, Dışişleri Bakanı olarak görevine devam etti. Ortadoğu ve Balkanlardaki sorunların çözülmesi amacıyla yürütülen barışı inşa ve arabuluculuk çabalarında Dışişleri Bakanı ve Dış Politika Danışmanı olarak aktif bir rol oynayan Davutoğlu 2014 yılının Ağustos ayında 62. Hükümetin Başbakanı oldu.

7 Haziran Milletvekilli Genel Seçiminin ardından, koalisyon görüşmelerinin olumlu sonuçlanmaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Ağustos'ta Anayasa'nın 114. maddesi gereğince Davutoğlu'nu geçici bakanlar kurulunu oluşturmakla görevlendirdi.

Dış politika konusunda Türkçe ve İngilizce kaleme aldığı çok sayıda eseri bulunan Davutoğlu'nun Arapça, Arnavutça, Farsça, İtalyanca, Japonca, Portekizce, Rusça ve Yunanca başta olmak üzere çeşitli dillere tercüme edilen eserleri bulunuyor.

Evli ve dört çocuk babası olan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, İngilizce, Almanca ve Arapça biliyor.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş

MHP Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici BakanlarKurulu'nda, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş'in oğlu Tuğrul Türkeş, 1 Aralık 1954'te İstanbul'da doğdu. İktisatçı ve iş adamı Türkeş, Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi.

Türkeş, Ticaret Bakanlığında Basın Danışmanlığı, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akşam ve Son Havadis gazeteleriyle, Yeni Harman haftalık dergisinde köşe yazarlığı yaptı.

PETKİM AŞ ve TC Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, Ataköy Otelcilik AŞ'de Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulunan Tuğrul Türkeş, medikal, sigortacılık ve uydudan görüntüleme konularında faaliyet gösteren çeşitli şirketlerde yönetici ve ortaklık yaparken, Aydınlık Türkiye Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı görevini üstlendi.

Türkeş, 23. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. Aynı dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Üyeliği yapan Türkeş, 24. Dönemde de aynı göreve yeniden seçildi.

İngilizce bilen Türkeş, 3 çocuk babası.

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz

AKP Diyarbakır Milletvekili Cevdet Yılmaz, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici BakanlarKurulu'nda Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

62. Hükümette Kalkınma Bakanlığı yapan Yılmaz, Geçici Hükümette Başbakan Yardımcılığı görevini üstlendi.

Cevdet Yılmaz, 1 Nisan 1967'de Bingöl’de doğdu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünü birincilikle bitirdi. Yüksek lisansını ABD Denver Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde, doktorasını Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığında Planlama Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Yılmaz, planlama uzmanlığına atandı. Devlet Planlama Teşkilatı AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü görevini yürüten Yılmaz, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi İzleme ve Yönlendirme Komitesi Üyeliği, Ulusal Ajans, Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Sümer Halı Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulundu.

Yılmaz, Temmuz 2007'deki genel seçimlerde Bingöl’den milletvekili seçilerek Meclise girdi, 23. Dönem’de Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi ve Parlamentolararası Birlik Türk Grubu Başkanı oldu.

60. Hükümette Devlet Bakanlığı yapan Cevdet Yılmaz, 24. Dönemde Bingöl'den tekrar milletvekili seçilerek, 61. Hükümette Kalkınma Bakanı olarak görev aldı. Yılmaz, 62. Hükümette de Kalkınma Bakanı olarak görev yaptı.

Yılmaz'ın bakanlığı döneminde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda "Güçlü ve Dengeli Büyüme için Yapısal Dönüşüm" başlığıyla Onuncu Kalkınma Planı kapsamında öncelikli dönüşüm programlarına ilişkin eylem planları açıklandı.

İyi düzeyde İngilizce bilen Yılmaz, evli ve 2 çocuk babası.

Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu

Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı GeçiciBakanlar Kurulu'nda Dışişleri Bakanlığı, görevine getirildi.

Dışişleri'nin "En uzun süre müsteşarlık yapan" diplomatlarından biri olarak bilinen Sinirlioğlu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF) Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını da Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamlayan Sinirlioğlu, iyi derecede İngilizce ve Almanca biliyor.

Sinirlioğlu, 1982'de Dışişleri Bakanlığı Personel Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak göreve başladı. Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru olarak 1982'de görev yapan Sinirlioğlu, yine aynı sene askerlik nedeniyle görevinden ayrıldı.

Feridun Hadi Sinirlioğlu, 1983'te Çok Taraflı Kültür İşleri Dairesi'nde Aday Meslek Memuru, Üçüncü Katip, 1985'de Lahey Büyükelçiliği'nde İkinci Katip, Başkatip görevini yürüttü.

Lübnan İç Savaşı'nın devam ettiği 1988'de Beyrut Büyükelçiliği'nde Başkatip, 1990'da Yunanistan Dairesi'nde Başkatip, 1990'da İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcılığı'nda Başkatip, 1991'de Müsteşar'ın, 1992'de de Başbakan'ın Danışmanı, 1992'de TURKUNO Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yapan Sinirlioğlu, çeşitli diplomatik görevlerin ardından 2 Eylül 1996-15 Eylül 2000 arasında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Dış Politika Başdanışmanlığını yaptı.

Sinirlioğlu, 15 Eylül 2000-1 Temmuz 2002 arasında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'dan sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı, 1 Temmuz 2002-15 Ocak 2007 arasında Tel Aviv Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı görevini 24 Ocak 2007- 21 Ağustos 2009 arasında yapan Sinirlioğlu, Ertuğrul Apakan'ın yerine Dışişleri Müsteşarı oldu. Sinirlioğlu, 21 Ağustos 2009'dan itibaren Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı görevini sürdürüyordu.

Kendisi gibi diplomat olan Büyükelçi Ayşe Sinirlioğlu ile evli olan Sinirlioğlu, 2 çocuk babası.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Maliye Bakanı Mehmet Şimşek

AKP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şimşek, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda yeniden Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

22 Temmuz 2007 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerinin ardından, kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olan ve 1 Mayıs 2009'da ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine atanan Şimşek, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı.

Mehmet Şimşek, 1967 yılında Batman ili Gercüş ilçesinin Arıca (Kefre) köyünde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Batman Merkez'de, liseyi ise Gercüş'de tamamlayan Şimşek, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü'nden dönem ikincisi olarak mezun oldu.

Şimşek, 1993 yılında Exeter Üniversitesi'nde finans ve ekonomi dalında yüksek lisans derecesini aldı. Ardından Türkiye, ABD ve İngiltere'de önemli finans kuruluşlarında çalışan Şimşek, 22 Temmuz 2007 genel seçimlerinde AKP Gaziantep 1. sıra milletvekili olarak seçildi.

Seçimlerden sonra kurulan 60. Hükümet'te Hazine'den sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı. 1 Mayıs 2009 tarihine kadar bu görevi yürüten Şimşek, bu tarihte ilan edilen kabine değişikliği ile Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

İyi derecede İngilizce bilen Şimşek, evli ve 3 çocuk babası.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda yeniden bu göreve getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı kabine değişikliğiyle 25 Aralık 2013'te Ekonomi Bakanı olarak görevlendirilen Zeybekci, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen bakanlar arasında yerini aldı.

Denizli'de 1961 yılında doğan Zeybekci, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'ni bitirdi.

İstanbul Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde yüksek lisans, London Collage'de ekonomi eğitimi alan Zeybekci, İstanbul ve Denizli'de yöneticilik görevlerinde bulundu.

2004-2011 yıllarında AKP Denizli Belediye Başkanlığı ile Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Kongresi Türkiye Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Zeybekci, 2005-2011 tarihleri arasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekilliği yaptı.

Zeybekci, 2009-2012 arasında Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulundu. 2011 genel seçimlerinde AKP Denizli Milletvekili seçilen Zeybekci, TBMM Sanayi Ticaret Enerji Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanlığı görevlerini üstlendi.

İngilizce ve Almanca bilen Zeybekci, evli ve 4 çocuk babası.

Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan

HDP İzmir Milletvekili Müslüm Doğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici BakanlarKurulu'nda Kalkınma Bakanlığı görevine getirildi.

Doğan, 15 Ekim 1959'ta Sivas'ın Divriği ilçesinde doğdu.

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesinden mezun olan ve Gazi Üniversitesi Şehir Plancılığı Bölümünde yüksek lisans yapan Doğan, uzun yıllar Sosyal Güvenlik Kurumunda şube müdürlüğü ve daire başkan vekilliği yaptıktan sonra 2012'de emekli oldu.

HDP'nin kuruluşunda yer alan ve ilk dönem Merkez Yürütme Kurulu üyesi olarak görev yapan Doğan, TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası GYK üyeliği, Divriği Derneği Başkanlığı ve Pir Sultan Abdal Derneği Genel Başkanlığı yaptı. Doğan, 2015 Genel Seçimleri'nde HDP'den 25. Dönem milletvekili seçildi.

Doğan, evli ve bir çocuk babası.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda yeniden bu göreve getirildi.

Bilgin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı görevini yürütürken, 7 Mart'ta Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına atandı.

Geçici Bakanlar Kurulu'nda yeniden aynı göreve getirilen Bilgin, Anayasa'nın 114. maddesi gereğince atanarak en uzun süre bu görevi yürüten bakanlar arasında yer aldı.

Bilgin, 1964'te Sivas'ta doğdu. 1985'te İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. 1985-1987 yılları arasında Yıldız Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yaptı.

İş hayatına 1986'da Devlet Planlama Teşkilatı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Bilgin, 1991'de Planlama Uzmanı, 1992'de ise aynı yerde Grup Başkanı olmasını takiben aynı sene Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü'nde Şube Müdürü görevinde bulundu.

Bilgin, 1996-1999 arasında Üsküp Büyükelçiliği'nde Ekonomi Müşaviri görevinde bulundu. 2003'te Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdür Vekili görevine, 2007'de ise aynı göreve asaleten atandı.

2010'da Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı Vekili olan Feridun Bilgin, 2014'e kadar Hazine Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcısı görevini yürüttü.

Bilgin, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarlığı görevindeki Habib Soluk'un emekli olmasının ardından, 29 Nisan 2014 itibarıyla Müsteşarlığa getirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Ali Rıza Alaboyun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Ali Rıza Alaboyun

Eski AKP Aksaray Milletvekili Ali Rıza Alaboyun, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı GeçiciBakanlar Kurulu'nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevine getirildi.

22, 23 ve 24. Dönemde AKP'den Aksaray milletvekilli seçilen Ali Rıza Alaboyun, 8 Mart 1957'de Aksaray'da doğdu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesinden mezun olan Alaboyun, Amerika'da The Pennsylvania State University'de cevher hazırlama ve mühendislik yönetiminde yüksek lisans yaptı.

Alaboyun, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ve Maden İşleri Genel Müdürlüğünde çalıştı. Etibank Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Alaboyun, ETİMİNE SA Şirketi Yönetim Kurulu ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Kurul Üyeliğinde bulundu. Alaboyun ayrıca, AFS Boru Sanayi AŞ'nin Genel Müdürlüğünü yaptı.

Alaboyun, 22. Dönemde Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcılığı, Belçika Dostluk Grubu Başkanlığı, 22 ve 23. Dönemlerde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Üyeliği görevlerinde bulundu. Alaboyun, 24. Dönemde NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu Başkanı oldu.

Çok iyi derecede İngilizce, orta düzeyde Fransızca ve Almanca bilen Alaboyun, evli ve 3 çocuk babası.

Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca

HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici BakanlarKurulu'nda Avrupa Birliği Bakanlığı, görevine getirildi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ali Haydar Konca, 1 Şubat 1950'de Muş'un Varto ilçesinde doğdu.

Konca,1971'de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1980 askeri darbesine kadar birçok şehirde kaymakamlık yapan, darbeden sonra göreve iade edilen Konca, Hassa, Çüngüş ve Sürmene kaymakamlığı görevlerini yürütmesinin ardından Kocaeli Valiliği Hukuk İşleri Müdürlüğüne atandı.

Bu görevinden istifa ederek Kocaeli'de serbest avukat olarak çalışma hayatına devam eden Konca, 1989 yerel seçimlerinde Sosyal Demokrat Halkçı Parti'den (SHP) belediye meclis üyesi seçildi.

Konca, bir süre sonra partiden ve belediye meclis üyeliğinden istifa etti.

Ali Haydar Konca, 3 çocuk sahibi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık

AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince, kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda yeniden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde yaptığı kabine değişikliği ile 25 Aralık 2013'te Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı görevine atanan Işık, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da görevi değişmeyen isimler arasında yerini aldı.

Fikri Işık, 13 Eylül 1965'te Gümüşhane'nin Babacan köyünde doğdu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Öğretmenliği Bölümünü bitirdi.

İzmit ve İstanbul'da özel okullarda İngilizce ve Matematik öğretmenliği yapan Işık, gıda sektöründe yönetici olarak çalıştı. 20 Ekim 2001'de AKP Kocaeli Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi oldu.

22 Haziran 2003'ten itibaren 4 yıl AKP Kocaeli İl Başkanlığı görevini sürdüren Işık, 23. ve 24. dönemlerde AKP'den Kocaeli Milletvekili seçildi.

2007-2013 yılları arasında AKP Genel Merkez Teşkilat Başkanlığında Bölge Koordinatörü ve Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak Türkiye'nin değişik bölgelerinde 47 ilin sorumluluğunu yürüten Bakan Işık, 31 Ocak 2013'te TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığı görevini üstlendi.

ODTÜ Mezunlar Birliği Vakfı, Hereke Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Derneği, Kızılay, Yeşilay, Ay Işığı Yetim ve Öksüz Çocuklar Yardımlaşma Derneği ile Kocaeli Gümüşhaneliler Vakfının üyesi olan Bakan Fikri Işık, iyi düzeyde İngilizce, orta düzeyde Arapça biliyor.

Işık, evli ve 4 çocuk babası.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç

AKP Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, Geçici Bakanlar Kurulu'nda da Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yapacak.

61 ve 62. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı görevini yapan Kılıç, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Geçici Bakanlar Kurulu'nda da yer aldı.

İlk kez 25 Aralık 2013'te kabineye giren Kılıç, Türkiye'yi seçime götürecek Geçici BakanlarKurulu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine devam edecek.

Kılıç, 15 Haziran 1976'da Almanya Siegen'de doğdu. Herfordshire Üniversitesini bitiren Kılıç, Siyaset Bilimi ve Avrupa Ekonomisi alanında eğitim gördü.

Sabancı Holding Universal Trading Uk Şirketinde satın alma görevlisi olarak çalışan Kılıç, 2003'ten itibaren AKP Genel Merkezi'nde danışmanlık, Başbakan müşavirliği ve özel kalem müdür yardımcılığı yaptı.

12 Haziran 2011 genel seçimlerinde Samsun'dan milletvekili seçilen Kılıç, NATO Parlamenter Asamblesi (NATOPA) Türk Grubu üyesi oldu.

Çok iyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Kılıç, evli ve 2 çocuk babası.

Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu

1957 yılında Ardahan'da doğan Kültür ve Turizm Bakanı Yalçın Topçu, Büyük Birlik Partisi kurucuları arasında yer aldı.

Ankara kurucu il başkanlığı görevini 1995 yılına kadar üstlenen Topçu, 1996 yılında memuriyet hayatına döndü. 11 yıl Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde çalışan Topçu, 2007 yılında işletme müdür yardımcısı olarak memuriyet hayatından emekliye ayrıldı.

Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri seçilen Topçu, 25 Mart 2009'da Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybetmesi üzerine gerçekleştirilen 24 Mayıs 2009 tarihindeki 4. Olağanüstü Kongrede partinin yeni genel başkanı oldu.

İki yıl kadar sürdürdüğü genel başkanlık görevini 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçiminde alınan sonuç üzerine yaptığı yazılı açıklama ile bıraktığını açıklayan Topçu, 3 Şubat 2014 tarihinde, bir dönem genel başkanlık yaptığı Büyük Birlik Partisi'nden istifa etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Kutbettin Arzu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Kutbettin Arzu

AKP Diyarbakır Milletvekili Kutbettin Arzu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı görevine getirildi.

Arzu, Nisan 1955'te Diyarbakır Bahteri köyünde doğdu.

Yüksek Mimar olan Arzu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Mimarlık Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı.

Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğünde Baş Mimar olarak görev yapan Arzu, mühendislik ve mimarlık firması kurarak serbest iş hayatına geçti.

Arzu, Dicle Üniversitesi Mimarlık Mühendislik Fakültesinde fahri öğretim üyeliği de yaptı.

Diyarbakır Mimarlar Odası Başkanlığı görevini yürüten Arzu, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği ve Başkanlığı, TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey Üyeliği, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Arzu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı görevini sürdürüyordu.

Arzu, evli ve 4 çocuk babası.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşen Gürcan

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevine getirilen Ayşen Gürcan, Türkiye'nin ilk başörtülü bakanı oldu.

Burdur doğumlu olan Gürcan, İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Gürcan, Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanı Nimet Baş döneminde Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü görevini yürüttü.

Aile ve nüfus politikaları konusunda çeşitli araştırmaları bulunan Gürcan, üç çocuk annesi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı Gümrük ve Ticaret Bakanı Cenap Aşçı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı olarak dün atanan Cenap Aşcı, Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı Anayasa'nın 114. maddesi gereğince kurulan Geçici Bakanlar Kurulu'nda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı görevine getirildi.

Aşcı, 1967 yılında Aksaray'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1988 yılında mezun olan Aşcı, yüksek lisans eğitimini Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Yönetim Bilimleri Ana Bilim Dalında 2002-2004 yılları arasında tamamladı.

1989 yılında Gümrük Müfettiş Yardımcılığı, 1993 yılında Gümrük Müfettişliği, 2000 yılında da Gümrük Başmüfettişliği yapan Aşcı, Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılığı, Gümrükler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı, EGO Genel Müdür Yardımcılığı, Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Gümrük Rapor Okuma Komisyonu üyeliği, Gümrükler Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Gümrükler Genel Müdürlüğü de yapan Aşcı, dün Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarlığına atanmıştı.

İngilizce bilen Cenap Aşcı evli ve 3 çocuk babası.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ahmet Erdem

1956 yılında Tokat'ta doğan Erdem, ilk, orta ve lise eğitimini Tokat'ta gördü. Lisans ve yüksek lisans öğrenimlerini Ankara'da tamamlayan Erdem, sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda Yüksek Hakem Kurulu Genel Sekreterliği, Müsteşar Yardımcılığı, Bakanlık Müşavirliği, Başbakanlık Müşavirliği ile Çalıma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı görevinde bulundu.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında uzun süre çalışan Erdem, orta düzeyde İngilizce ve Arapça biliyor.