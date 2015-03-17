'Seçilirsem Filistin devleti olmayacak'

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu bugünkü seçimlerde tekrar işbaşına gelmesi durumunda bir Filistin devletinin kurulmasına müsade etmeyeceğini açıkladı.

Kamuoyu yoklamaları merkez Sol ittifak Siyonist Birliğini Netanyahu'nun partisi Likud'un önünde gösteriyor.

Siyonist birliği Filistinliler ve uluslararası toplumla ilişkileri tamir etmeyi vaat ediyor.

Her iki tarafın da oyların dörtte birinden fazlasını toplayabilmesi beklenmiyor.

Netanyahu bir internet sitesine yaptığı açıklamada Filistinlilere toprak vermenin İsrail'i radikal İslamcıların saldırılarına açık hale getireceğini savundu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, İsrail Başbakanı "Bunu inkâr eden herkes başını kuma gömüyor. Sol bunu yapıyor ve sürekli başlarını kuma gömüyorlar" dedi.

Netanyahu bu sözlerinin Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceği anlamına gelip gelmediği sorulduğundaysa "Aynen öyle" yanıtını verdi.

Netanyahu 2009'da silahsızlandırılması ve İsrail'i tanıması şartlarıyla Filistin devletinin kurulması fikrine destek vermişti.

Kamuoyu yoklamaları Siyonist Birlik ittifakının da en seçimden en çok sayıda sandalyeyle çıkamayacağını gösteriyor.

Uzun koalisyon müzakereleri

Seçimleri yeni koalisyon hükümetinin kurulması için yapılacak uzun müzakerelerin izlemesi bekleniyor.

Hangi parti seçimden en çok sandalyeyle çıkarsa çıksın, yeni kurulan merkez sağcı Kulanu Partisi'yle ittifak yapması gerekeceği belirtiliyor. Ancak partinin lideri Moşe Kahlon henüz hangi kime destek vereceğini açıklamadı.

Netanyahu Siyonist Birliği Filistinlilerle yapılacak görüşmelerde Kudüs'ün İsrail'in bölünmez başkenti olduğu iddiasından vazgeçmeye niyetli olmakla suçluyor.

Filistinliler İsrail'in 1967 Savaşı'ndan bu yana işgal altında tuttuğu Kudüs'ün gelecekte kurulacak devletlerinin başkenti olmasını istiyor.