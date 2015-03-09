İsrail Dışişleri Bakanı: İsrail'e karşı duran Arapların kafasını kesmek lazım!

İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman, tepkiye yol açacak bir açıklama yaparak "İsrail'e karşı duran Arapların başlarının kesilmesi gerektiğini" savundu.

Lideri olduğu Evimiz İsrail Partisi'nin Herzliya şehrinde düzenlenen seçim mitinginde konuşan Lieberman, "İsrailli Araplardan bizim yanımızda duranlar her şeyi elde edecek ama bize karşı olanların başını baltayla kesmek lazım. Yoksa bu topraklarda İsrail diye bir şey kalmaz" dedi.



Lieberman, "Nekbe günü Filistin bayrağı taşıyanlar buradan gitsinler. Ben onları Ebu Mazin'e (Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas) hibe etmeye hazırım. Bundan da büyük memnuniyet duyarım" diye konuştu.

'İki ülke arasında barış mümkün değil'

İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecine de değinen Lieberman, "Barışın iki ülke arasında sağlanması mümkün değil. Filistinliler barış istiyorsa bu, Arap ülkeleri, İsrail'deki Araplar ve Filistinlilerin ortak olacağı bölgesel bir barış olmalıdır" ifadesini kullandı.